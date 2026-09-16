به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در دیدار با جهادگران عرصه تعلیم و تربیت ناحیه یک ساری، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آموزش‌وپرورش را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذار بر آینده جامعه دانست.

وی با اشاره به اینکه تمامی اقشار جامعه در مقطعی از مسیر زندگی خود با آموزش‌وپرورش ارتباط دارند، اظهار کرد: قاضی، وزیر، پزشک، طلبه، دانشگاهی و دیگر اقشار جامعه، همگی از مسیر تعلیم و تربیت عبور کرده‌اند و از همین رو نقش معلمان در شکل‌گیری شخصیت و آینده جامعه بسیار مهم است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تشبیه آموزش‌وپرورش به «تنگه احد» و «تنگه هرمز» نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت هوشیاری فرهنگیان تأکید کرد و گفت: این عرصه همواره محل حضور جریان‌های مختلف فکری و فرهنگی است و معلمان باید با حفظ انسجام، بصیرت و هوشیاری، از ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه صیانت کنند.

آیت الله محمدی لائینی افزود: اگر در میان متولیان تعلیم و تربیت تفرقه و تشتت ایجاد شود، زمینه برای نفوذ جریان‌های فرهنگی بیگانه فراهم خواهد شد؛ بنابراین فرهنگیان باید نسبت به آثار و پیامدهای نفوذ فرهنگی حساس باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه معلمان به الگوهای فرهنگی و سبک زندگی، تصریح کرد: جامعه فرهنگی باید مراقب نفوذ فرهنگ غربی و الگوهای سبک زندگی ناسازگار با ارزش‌های دینی باشد و در مسیر تربیت نسلی مؤمن، آگاه، باسواد و برخوردار از اخلاق و ادب گام بردارد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین از فعالیت گروه‌های جهادی فرهنگیان در مناطق روستایی تقدیر کرد و گفت: حضور معلمان در ایام تعطیلات در روستاها و ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و عمرانی، اقدامی فراتر از وظایف اداری و سازمانی است و نشان‌دهنده احساس مسئولیت آنان نسبت به جامعه است.

وی ادامه داد: خدمت جهادی فرهنگیان از نظر ارزش و اثرگذاری کمتر از خدمت سازمانی نیست و حتی در برخی موارد می‌تواند آثار بیشتری داشته باشد؛ بنابراین چنین فعالیت‌هایی باید مورد حمایت، تشویق و الگوسازی قرار گیرد تا به یک فرهنگ عمومی در آموزش‌وپرورش تبدیل شود.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به سفر اخیر خود به مناطق جنوبی کشور و هرمزگان، از شرایط دشوار فعالیت نیروهای نظامی و جهادی در این مناطق یاد کرد و گفت: رزمندگان در شرایط سخت آب‌وهوایی و گرمای شدید، ساعت‌ها در مناطق عملیاتی به انجام وظیفه می‌پردازند و در کنار مأموریت‌های خود، در برخی مناطق به مردم و روستائیان نیز خدمات جهادی ارائه می‌کنند.

وی در ادامه، خدمات‌رسانی نیروهای ایرانی در مناطق مختلف را با عملکرد ارتش آمریکا مقایسه کرد و مدعی شد: نیروهای ایرانی در مناطقی که حضور داشته‌اند، علاوه بر مأموریت خود، نسبت به حقوق و اموال مردم نیز توجه داشته‌اند؛ در حالی که ارتش آمریکا در موارد متعددی با حمله به مناطق مسکونی و مدارس، خسارت‌هایی به مردم وارد کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان بر ضرورت شناخت جایگاه آموزش‌وپرورش و مسئولیت فرهنگیان در این عرصه تأکید کرد و گفت: باید زمینه برای تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در مدارس فراهم شود تا آموزش‌وپرورش بتواند نسلی مؤمن، متدین، باسواد، عالم، با تربیت و برخوردار از ادب را برای آینده جامعه پرورش دهد.

در پایان این دیدار از کارکنان نمونه آموزش‌وپرورش ناحیه یک ساری تجلیل شد.