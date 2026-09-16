به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، یکصد و نهمین جلسه کمیته فنی حریم شهر تهران با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اعضای کمیته فنی و شهرداران مناطق ۵، ۱۵، ۱۹ و ۲۰ برگزار شد و پرونده‌های واصله از مناطق دارای حریم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، هر یک از پرونده‌ها با توجه به سوابق موجود، مستندات ارائه‌شده و موقعیت مکانی املاک بررسی شد و انطباق درخواست‌ها با ضوابط و مقررات حاکم بر حریم شهر تهران مورد توجه قرار گرفت.

یکی از موضوعات مطرح‌شده به املاک آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی اختصاص داشت. سوابق و مستندات این موضوع، بررسی و ابعاد مختلف آن از منظر ضوابط شهرسازی و مقررات حریم مورد بحث و تبادل نظر اعضای کمیته قرار گرفت تا مسیر ادامه فرآیند و تعیین تکلیف موضوع مشخص شود.

در بررسی سایر پرونده‌ها نیز صیانت از اراضی حریم و رعایت ضوابط طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری مورد تأکید قرار گرفت. همچنین سوابق قانونی املاک و حقوق ایجادشده در چارچوب مقررات، در ارزیابی پرونده‌ها مورد توجه اعضای کمیته بود.

در پایان، پس از ارائه گزارش‌ها و بررسی مستندات، دیدگاه‌های کارشناسی اعضای کمیته و نمایندگان مناطق جمع‌بندی و درباره پرونده‌های مطرح‌شده تصمیم‌گیری شد تا مراحل بعدی هر یک مطابق ضوابط و مقررات مربوط دنبال شود.

بررسی مستمر پرونده‌های حریم در کمیته فنی، با هدف ایجاد هماهنگی میان مناطق و مجموعه مدیریت حریم، افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های شهرسازی و جلوگیری از مداخلات مغایر با ضوابط در پهنه‌های پیرامونی شهر تهران انجام می‌شود.