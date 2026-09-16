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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

شهدای غریب به حرم امام(ره) می‌آیند

شهدای غریب به حرم امام(ره) می‌آیند

اجلاسیه ملی شهدای غریب بی‌نشان با محوریت حرم امام خمینی(ره) در دستور کار بنیاد شهید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با محمدعلی انصاری، رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سرپرست حرم مطهر امام خمینی(ره)، بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدای غریب در اسارت تأکید کرد.

این نشست با حضور ناصر علی‌نژاد، مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمدجواد زمردیان، دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، برگزار شد و در آن ظرفیت‌های مشترک بنیاد شهید و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و معرفتی مورد بررسی قرار گرفت.

یعقوب سلیمانی در این دیدار با اشاره به اهمیت پاسداشت شهدای غریب در اسارت، اظهار داشت: معرفی این شهدا و تبیین ابعاد مختلف حماسه و مقاومت آنان، از موضوعات مهم در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و باید از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی کشور برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های جدید استفاده کرد.

وی افزود: شهدای غریب در اسارت، روایتگر بخشی مهم و کمتر بازگو شده از تاریخ مقاومت ملت ایران هستند و پرداختن به زندگی، مجاهدت، مظلومیت و سیره این شهدا می‌تواند در تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه و به‌ویژه میان نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ظرفیت ممتاز حرم مطهر امام خمینی(ره) در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی، بر ضرورت هم‌افزایی میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجموعه حرم مطهر برای اجرای برنامه‌های اثرگذار تأکید کرد و گفت: پیوند میان یاد و نام شهدای غریب و آرمان‌های امام خمینی(ره) می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌ای فاخر و ماندگار در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

در ادامه، محمدجواد زمردیان، دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در مسیر شناسایی، معرفی و پاسداشت شهدای غریب ارائه کرد و به تشریح فلسفه برگزاری برنامه‌های مرتبط با این شهدا پرداخت.

زمردیان با اشاره به ضرورت تبیین جایگاه شهدای غریب و روایت مظلومیت و مقاومت آنان در دوران اسارت، پیشنهاد برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب بی‌نشان با محوریت حرم مطهر امام خمینی(ره) را مطرح کرد.

محمدعلی انصاری، رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سرپرست حرم مطهر امام خمینی(ره)، نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، آمادگی مجموعه حرم مطهر را برای میزبانی و مشارکت در برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب بی‌نشان اعلام کرد.

بر این اساس مقرر شد نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کنگره ملی شهدای غریب در اسارت و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک، ابعاد محتوایی، اجرایی و برنامه‌های جانبی این اجلاسیه را بررسی و چارچوب برگزاری آن را تدوین کنند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع توسعه همکاری‌های فرهنگی و اردویی میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ناصر علی‌نژاد، مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به ظرفیت اردوهای فرهنگی و معرفتی در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت، پیشنهاد برگزاری اردوهای یک‌روزه برای جامعه ایثارگری، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از استان تهران و استان‌های همجوار را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این اردوها می‌تواند در کنار برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان جامعه ایثارگری با اندیشه‌ها، آرمان‌ها و سیره حضرت امام خمینی(ره) را فراهم کند، بر طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی و معرفتی در قالب این اردوها تأکید کرد.

کد مطلب 6948907
زهرا ناری

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