به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با محمدعلی انصاری، رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سرپرست حرم مطهر امام خمینی(ره)، بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی شهدای غریب در اسارت تأکید کرد.

این نشست با حضور ناصر علی‌نژاد، مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمدجواد زمردیان، دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، برگزار شد و در آن ظرفیت‌های مشترک بنیاد شهید و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و معرفتی مورد بررسی قرار گرفت.

یعقوب سلیمانی در این دیدار با اشاره به اهمیت پاسداشت شهدای غریب در اسارت، اظهار داشت: معرفی این شهدا و تبیین ابعاد مختلف حماسه و مقاومت آنان، از موضوعات مهم در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و باید از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی کشور برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های جدید استفاده کرد.

وی افزود: شهدای غریب در اسارت، روایتگر بخشی مهم و کمتر بازگو شده از تاریخ مقاومت ملت ایران هستند و پرداختن به زندگی، مجاهدت، مظلومیت و سیره این شهدا می‌تواند در تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه و به‌ویژه میان نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ظرفیت ممتاز حرم مطهر امام خمینی(ره) در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی، بر ضرورت هم‌افزایی میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجموعه حرم مطهر برای اجرای برنامه‌های اثرگذار تأکید کرد و گفت: پیوند میان یاد و نام شهدای غریب و آرمان‌های امام خمینی(ره) می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌ای فاخر و ماندگار در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

در ادامه، محمدجواد زمردیان، دبیرکل کنگره ملی شهدای غریب در اسارت، گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در مسیر شناسایی، معرفی و پاسداشت شهدای غریب ارائه کرد و به تشریح فلسفه برگزاری برنامه‌های مرتبط با این شهدا پرداخت.

زمردیان با اشاره به ضرورت تبیین جایگاه شهدای غریب و روایت مظلومیت و مقاومت آنان در دوران اسارت، پیشنهاد برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب بی‌نشان با محوریت حرم مطهر امام خمینی(ره) را مطرح کرد.

محمدعلی انصاری، رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و سرپرست حرم مطهر امام خمینی(ره)، نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، آمادگی مجموعه حرم مطهر را برای میزبانی و مشارکت در برگزاری اجلاسیه ملی شهدای غریب بی‌نشان اعلام کرد.

بر این اساس مقرر شد نمایندگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کنگره ملی شهدای غریب در اسارت و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک، ابعاد محتوایی، اجرایی و برنامه‌های جانبی این اجلاسیه را بررسی و چارچوب برگزاری آن را تدوین کنند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع توسعه همکاری‌های فرهنگی و اردویی میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجموعه حرم مطهر امام خمینی(ره) نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ناصر علی‌نژاد، مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به ظرفیت اردوهای فرهنگی و معرفتی در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت، پیشنهاد برگزاری اردوهای یک‌روزه برای جامعه ایثارگری، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، از استان تهران و استان‌های همجوار را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این اردوها می‌تواند در کنار برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان جامعه ایثارگری با اندیشه‌ها، آرمان‌ها و سیره حضرت امام خمینی(ره) را فراهم کند، بر طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی و معرفتی در قالب این اردوها تأکید کرد.