به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، دوره دو روزه دانشافزایی و توانمندسازی اعضای هیئتعلمی این دانشگاه، در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه برگزار میشود. این رویداد با هدف ارتقای شایستگیهای حرفهای، تقویت بنیانهای معرفتی و فرهنگی و فراهمآوردن بستری برای هماندیشی و تبادل تجارب آموزشی استادان برنامهریزی شده است.
در آیین افتتاحیه این دوره، زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت، با تأکید بر اینکه رسالت اعضای هیئتعلمی و مدرسان فراتر از وظایف صرفاً آموزشی است، آنان را الگوهای اخلاقی و فرهنگی دانشجویان خواند و بر لزوم توانمندسازی همهجانبه این گروه در ابعاد تخصصی، دینی و فرهنگی تأکید کرد.
وی نهادینهسازی فرهنگ یادگیری مادامالعمر، پرورش خلاقیت، تفکر انتقادی و اعتلای جایگاه آموزشهای مهارتی را از محورهای اصلی این رویکرد برشمرد و خاطرنشان کرد: آموزشهای دانشگاه باید بهطور دقیق با نیازهای بازار کار و تربیت نسل کارآفرین همسو شود و استادان شایسته است در کنار انتقال دانش و فن، روحیه کارآفرینی و مهارت کار تیمی را نیز در میان دانشجویان نهادینه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین بنیانجوادی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت، با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه تلمذ، پژوهش و تکاپوی علمی این ویژگیها را از شاخصههای بارز سیره اولیای الهی برشمرد.
وی هدف بنیادین این دوره را تعالیبخشی به ابعاد معنوی، تعمیق بینش معرفتی و ارتقای شایستگیهای همهجانبه استادان عنوان کرد.
در ادامه این برنامه، کلباسی مسجدشاهی، معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت، توانمندسازی اعضای هیئتعلمی را مؤلفهای کلیدی در ارتقای کیفیت نظام آموزشی خواند و از پیگیری فرآیند اصلاح آییننامه ارتقای استادان خبر داد. وی هدف از این بازنگری را گذر از مقالهمحوری و معطوفکردن تمرکز بر مأموریتهای مهارتی، کیفیت آموزش و سنجش اثرگذاری واقعی مدرسان دانست.
وی همچنین ارتقای شایستگیهای تدریس اعضای هیئتعلمی را از ارکان محوری توانمندسازی برشمرد و تأکید کرد: تدوین و نهاییسازی آییننامه اختصاصی مربوط به این حوزه در دستور کار قرار دارد و در حال انجام است.
در بخش دیگری از این نشست، منصورینسب، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ملی مهارت، برگزاری این دوره را فرصتی مغتنم برای هماندیشی و تبادل دغدغههای اعضای هیئتعلمی و استادان برشمرد. وی همچنین با اشاره به اقدامات و کارنامه این مرکز، از رسیدگی به مسائل، مطالبات و درخواستهای ۱,۹۱۷ نفر از مراجعان خبر داد.
این دوره در دانشکده دختران شریعتی تهران برگزار شد و همزمان اعضای هیئتعلمی و مدرسان دانشگاه در ۸ استان تهران، فارس، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، کرمان، همدان، یزد در سطح کشور نیز بهصورت برخط در آن مشارکت داشتند.
گفتنی است این دوره در ۸ استان فوق بصورت قطبی و با حضور اساتید استانهای مجاور طی دو روز برگزار خواهد شد.
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