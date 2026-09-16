به گزارش خبرنگار مهر، رقم جدید پسته «حسینی» پیش از ظهر چهارشنبه در جریان برگزاری جشنواره پسته استان قم رونمایی شد و با ثبت این رقم، شمار ارقام ملی ثبت‌شده پسته در کشور به ۱۲ رقم رسید.



این جشنواره با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، فعالان بخش کشاورزی و بهره‌برداران در مجموعه کشت و صنعت حسینی برگزار شد و رونمایی از رقم جدید پسته یکی از محورهای اصلی این رویداد بود.



در این مراسم آیت‌الله جواد گلپایگانی، گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم و سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم حضور داشتند.



رقم حسینی عملکرد پایداری دارد



استان قم با برخورداری از ظرفیت قابل توجه در زمینه تولید پسته، یکی از مناطق مهم کشت این محصول در کشور به شمار می‌رود و توسعه باغ‌های پسته طی سال‌های اخیر با توجه به سازگاری این محصول با شرایط اقلیمی و برخی اراضی استان مورد توجه قرار گرفته است.



بر اساس آمار بخش کشاورزی استان، سطح باغ‌های پسته قم حدود ۱۵ هزار هکتار است که از این میزان، حدود ۱۰ هزار هکتار بارور و پنج هزار هکتار غیربارور است و پیش‌بینی می‌شود تولید پسته استان در سال جاری به حدود ۹ هزار تن برسد.



رقم پسته حسینی از نظر اندازه محصول نیز ویژگی قابل توجهی دارد و میانگین انس آن حدود ۱۶ تا ۱۸ اعلام شده است. در دو سالی که محدودیت آبی وجود داشته نیز تفاوت چشمگیری در درشتی محصول مشاهده نشده است.



این رقم تقریباً هر سال باردهی دارد و از ثبات مناسبی در تولید برخوردار است. همچنین وجود حدود سه تاج بزرگ در این رقم، ظرفیت باردهی آن را افزایش داده و زمینه تولید تناژ بالاتر را فراهم می‌کند.



پسته حسینی با شرایط کم‌آبی سازگار است



میزان تولید و تناژ رقم حسینی در مقایسه با ارقام احمدآقایی و اکبری بالاتر اعلام شده و میزان پوکی محصول نیز حدود پنج تا ۱۰ درصد کمتر است.



این رقم از مقاومت مناسبی در برابر آفت پسیل برخوردار است و بر اساس تجربه موجود، نیاز به سمپاشی برای کنترل این آفت در آن بسیار پایین بوده است.



رقم حسینی همچنین در فصل گرم تحمل مناسبی در برابر تنش‌های گرمایی دارد و پهن‌برگ بودن و برخورداری از پوشش برگی مناسب نیز موجب شده میزان آفتاب‌سوختگی میوه در این رقم بسیار پایین باشد و در شرایط مناسب تقریباً به صفر برسد.



از دیگر ویژگی‌های این رقم، نیاز آبی پایین‌تر نسبت به برخی ارقام دیگر پسته است و این رقم با میزان آب کمتر نیز عملکرد مناسبی نشان می‌دهد.



رقم پسته حسینی تحمل مناسبی در برابر شوری آب و خاک دارد و برای مناطق دارای شوری گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود. این رقم همچنین مقاومت و سازگاری خوبی با شرایط سخت مناطق گرم و کویری دارد.