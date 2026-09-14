حفاری ۱۹ حلقه چاه برای جبران کمبود آب شرب در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در استان اظهار کرد: کاهش نزولات جوی در سال‌های اخیر موجب افت آبدهی منابع تأمین و کاهش مستمر سطح آب‌های زیرزمینی شده و تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای استان را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: در همین راستا، شرکت آب و فاضلاب استان یزد مجموعه‌ای از طرح‌های تأمین و بهسازی منابع آب را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۹ حلقه چاه حفاری و ۴۲ مورد بهسازی چاه و قنات با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

علمدار ادامه داد: همچنین هفت حلقه چاه مشکل‌دار از ابتدای سال تاکنون ویدئومتری شده تا ظرفیت واقعی منابع شناسایی و امکان بهره‌برداری مؤثرتر از آنها فراهم شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف جبران بخشی از کسری آب، حفظ ظرفیت منابع تأمین و بهبود پایداری شبکه آب شرب استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به استمرار خشکسالی و محدودیت منابع آبی، اجرای طرح‌های تأمین، بهسازی و احیای منابع موجود در کنار مدیریت مصرف، نقش مهمی در پایداری آب شرب استان دارد.