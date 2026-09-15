محکومیت دو باشگاه لیگ برتری در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پرونده شکایت صادق پورحسین از باشگاه مس سونگون، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۳۴ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۴ میلیون و ۴۰۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۱۶ میلون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت باشگاه استقلال تهران از استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۵۸ هزار و ۵۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت فرزاد طیبی پور از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۸۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۸ میلیون و۲۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد و ۵۱۸ میلون و ۴۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت صنعت نفت آبادان از محسن فروزان، با توجه به اینکه اثبات اصل تخلف قراردادی، بدون اثبات میزان خسارت، برای صدور حکم محکومیت مالی کافی نیست و نظر به فقدان دلیل معتبر بر ورود خسارت به میزان خواسته و نیز عدم ارائه مستندات کافی در خصوص هزینه های ادعایی، دعوای خواهان از حیث مطالبه مبلغ ۱۴۹ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال ثابت تشخیص نمی گردد، بنابراین حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.