بازیکنان استقلال در پایان بازی با السد چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در رابطه با برتری تیم فوتبال استقلال ایران مقابل السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: ابتدا باید از هوادارانی که از ایران برای حمایت از استقلال به عراق آمده بودند و همچنین هواداران عراقی که برای تشویق تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. دست همه آنها درد نکند و خسته نباشید می‌گویم. همچنین باید به بازیکنان تیم هم خسته‌نباشید بگویم.

او افزود: فکر می‌کنم بازی بسیار سختی مقابل یک تیم پرمهره داشتیم، اما بازیکنان استقلال به خوبی تلاش کردند، صبر و حوصله داشتند و خدا را شکر توانستیم در ضدحملات موفق باشیم و سه گل به ثمر برسانیم. به نظرم می‌توانستیم در نیمه اول گل‌های بیشتری بزنیم، اما در مجموع خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم.

محمدحسین اسلامی نیز پس از این دیدار گفت: بازی خیلی خوبی بود و مهم‌ترین مسئله برای ما این بود که بتوانیم امتیاز بگیریم و برنده شویم. خدا را شکر خوب بازی کردیم و همه بازیکنان عملکرد خوبی داشتند و توانستیم به پیروزی برسیم.

او ادامه داد: از هواداران عراقی که برای حمایت از استقلال به ورزشگاه آمده بودند واقعاً تشکر می‌کنیم و از هواداران خودمان هم ممنون هستیم. انشاالله در بازی های بعدی هم که میزبان هستیم نیز هواداران به ورزشگاه بیایند و بتوانیم از حمایت آنها استفاده کنیم.