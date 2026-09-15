  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۰

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

بازیکنان استقلال در پایان بازی با السد چه گفتند؟

بازیکنان استقلال در پایان بازی با السد چه گفتند؟

بازیکنان تیم فوتبال استقلال ایران در پایان بازی با السد قطر از هوادارانی که برای حمایت از آنها در عراق حضور پیدا کرده بودند، تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در رابطه با برتری تیم فوتبال استقلال ایران مقابل السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: ابتدا باید از هوادارانی که از ایران برای حمایت از استقلال به عراق آمده بودند و همچنین هواداران عراقی که برای تشویق تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. دست همه آنها درد نکند و خسته نباشید می‌گویم. همچنین باید به بازیکنان تیم هم خسته‌نباشید بگویم.

او افزود: فکر می‌کنم بازی بسیار سختی مقابل یک تیم پرمهره داشتیم، اما بازیکنان استقلال به خوبی تلاش کردند، صبر و حوصله داشتند و خدا را شکر توانستیم در ضدحملات موفق باشیم و سه گل به ثمر برسانیم. به نظرم می‌توانستیم در نیمه اول گل‌های بیشتری بزنیم، اما در مجموع خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم.

بازیکنان استقلال در پایان بازی با السد چه گفتند؟

محمدحسین اسلامی نیز پس از این دیدار گفت: بازی خیلی خوبی بود و مهم‌ترین مسئله برای ما این بود که بتوانیم امتیاز بگیریم و برنده شویم. خدا را شکر خوب بازی کردیم و همه بازیکنان عملکرد خوبی داشتند و توانستیم به پیروزی برسیم.

او ادامه داد: از هواداران عراقی که برای حمایت از استقلال به ورزشگاه آمده بودند واقعاً تشکر می‌کنیم و از هواداران خودمان هم ممنون هستیم. انشاالله در بازی های بعدی هم که میزبان هستیم نیز هواداران به ورزشگاه بیایند و بتوانیم از حمایت آنها استفاده کنیم.

کد مطلب 6947510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه