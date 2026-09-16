یک میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر خارجی امسال وارد کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی، در حاشیه سفر به استان اردبیل و در گفتگو با خبرنگاران این استان از اجرای طرحهای جدید برای تسهیل سفر داخلی و تقویت زیرساختهای گردشگری سلامت در استانهای شمالغرب کشور، بهویژه اردبیل، خبر داد و با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه پایدار، بر اهمیت حمایت از صنایع خلاق و ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای بهبود تجربه سفر، از طرح «کارت اعتباری مسافران» خبر داد و در خصوص جزئیات این طرح افزود: برنامهریزی شده است تا هر مسافری که قصد سفر به مناطق مختلف کشور را دارد، از کارتهای اعتباری بانکی بهرهمند شود. در این طرح، بانک رفاه به عنوان بانک عامل فعالیت خواهد کرد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پی در تشریح این سازوکار گفت: با این طرح، اقامتگاهها ظرفیتهای خود را در سامانه قرار میدهند و گردشگر میتواند پس از انتخاب مکان مورد نظر در استانهایی نظیر اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، مازندران یا گیلان، از آن استفاده کند. بانک عامل نیز مبالغ را به حساب واحدهای پذیرنده واریز خواهد کرد. این تسهیلات با بازههای زمانی مختلف و نرخهای سود رقابتی عرضه میشود که برای گردشگران بسیار مقرونبهصرفه خواهد بود.
حمایت بیدریغ از بومگردی و صنایع خلاق
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایتهای مالی از بخشهای نوآور اشاره کرد و گفت: با توجه به نگاه راهبردی دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، ما از طریق صندوق توسعه ملی و اوراق سپرده بانکی، حمایتهای گستردهای را در دستور کار داریم. برای توسعه بومگردی، صنایع دستی و صنایع خلاق که ماهیت نوآورانه دارند، هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد و میتوانیم از وامها و تسهیلات با نرخ بهره ۴ درصد برای گسترش این بخشها استفاده کنیم.
اردبیل؛ قطب گردشگری سلامت با ظرفیتهای جهانی
وی با اشاره به توانمندیهای استان اردبیل در حوزه گردشگری سلامت، تأکید کرد که این استان از نظر ظرفیتهای پزشکی و درمانی با کمبود مواجه نیست. و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیرباز برخوردار از نیروی انسانی متخصص، ماهر و تجهیزات بیمارستانی بسیار مطلوب بوده است. علاوه بر این، ظرفیت آبدرمانی در این منطقه، یک ظرفیت بیبدیل در سطح جهان است که باید با حداکثر توان از آن برای توسعه گردشگری سلامت استفاده شود.
محسنی بندپی با ارائه آماری از وضعیت گردشگری خارجی گفت: ما در مدت زمان کوتاهی شاهد رشد چشمگیر ورود گردشگران بودهایم؛ بهطوری که تنها در بازه زمانی پنج ماهه اخیر، آمار ورود گردشگران خارجی به کشور به حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر رسیده است.
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