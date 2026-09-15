به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح برنامه‌های آذربایجان شرقی برای توسعه کشاورزی مدرن، اظهار کرد: استان طی سال گذشته و امسال در توسعه گلخانه‌های های‌تک رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است که این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان برای حرکت به سمت کشاورزی نوین، دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر است.

وی افزود: توسعه گلخانه‌های مدرن و های‌تک یکی از راهبردهای اصلی بخش کشاورزی آذربایجان شرقی برای افزایش بهره‌وری مصرف آب، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش تولید در واحد سطح به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در همین راستا، افزایش ۴۰۰ هکتاری سطح گلخانه‌های های‌تک استان در برنامه قرار گرفته و تلاش می‌شود با توسعه این واحدها، زنجیره تولید تا بازار و صادرات نیز تقویت شود.

شفیعی با بیان اینکه تولیدات کشاورزی استان باید بیش از گذشته به سمت بازارهای صادراتی هدایت شود، گفت: توسعه گلخانه‌های مدرن می‌تواند زمینه تولید محصول با استانداردهای مورد نیاز بازارهای بین‌المللی و حضور قدرتمندتر محصولات آذربایجان شرقی در بازارهای خارجی را فراهم کند.

تفویض اختیار؛ راهکاری برای مدیریت سریع‌تر در شرایط بحرانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در شرایط جنگی اخیر، اظهار کرد: در جریان شرایط دشوار اخیر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، به صورت مستمر و شبانه‌روزی با رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در ارتباط بود و روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، دام و طیور را رصد می‌کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های ایجادشده در مسیر تأمین و انتقال کالا، تلاش شد روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

شفیعی یکی از نکات مهم در مدیریت شرایط بحرانی را تفویض اختیار به استان‌ها عنوان کرد و گفت: واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شده و مسائل متناسب با شرایط هر منطقه در همان سطح استانی پیگیری شود.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرز مشترک با کشورهای همسایه و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری منطقه، ظرفیت قابل توجهی در زمینه تأمین و انتقال نهاده‌ها دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

ظرفیت مسیرهای تجاری منطقه برای بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به دسترسی استان به مسیرهای تجاری و بنادر منطقه، اظهار کرد: بنادر مرسین، ترابوزان و اسکندرون و همچنین ارتباط با بازارهای کشورهای اوراسیا و ترکیه، ظرفیت‌های مهمی برای تقویت زنجیره تأمین نهاده‌ها و توسعه تجارت بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

شفیعی تأکید کرد: در شرایطی که سرعت تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد، تفویض اختیار به استان‌ها کمک می‌کند مسائل با سرعت بیشتری در همان سطح استانی بررسی و حل‌وفصل شود و از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری شود.

وی با قدردانی از همراهی وزیر جهاد کشاورزی در شرایط دشوار اخیر گفت: رویکرد وزارتخانه بر این بوده است که استان‌ها از ظرفیت‌های خود استفاده کرده و بسیاری از مسائل را در چارچوب اختیارات موجود در همان استان حل کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: تکیه بر ظرفیت‌های استانی، تفویض اختیار، تصمیم‌گیری سریع، استفاده از توان بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند در کنار سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، مسیر تأمین پایدار نهاده‌ها، تقویت تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را هموارتر کند.