ناصر ظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه‌های جشن عاطفه‌ها در استان قزوین اظهار کرد: جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند و ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: حدود ۳۷۵ پایگاه ثابت و سیار برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در میادین، مصلاهای نماز جمعه، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، پایگاه‌های بسیج، بیمارستان‌ها و دیگر نقاط استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: مردم همچنین می‌توانند از طریق بسترهای الکترونیکی در جشن عاطفه‌ها مشارکت کنند و کمک‌های نقدی جمع‌آوری‌شده برای تأمین هزینه‌های ثبت‌نام، پوشاک، ایاب و ذهاب و دیگر نیازهای دانش‌آموزان نیازمند اختصاص می‌یابد.

ظاهری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان تحت حمایت گفت: در استان قزوین بیش از ۹ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند که برای تمامی آنها بسته لوازم‌التحریر تهیه و توزیع شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۵ هزار و ۶۰۰ بسته با کمک مستقیم خیرانی که وجوه خود را به کمیته امداد واریز کردند و ۳ هزار و ۴۰۰ بسته نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی، اوقاف، مؤسسات خیریه، مراکز نیکوکاری و حامیان تهیه شده است.

ظاهری ارزش متوسط هر بسته لوازم‌التحریر را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: ارزش مجموع این بسته‌ها به حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین با اشاره به افزایش مشارکت مردم در این پویش خاطرنشان کرد: میزان مشارکت مردمی در جشن عاطفه‌ها نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین از برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس استان در هفته نخست مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ انفاق، احسان و نیکوکاری در مدارس برگزار خواهد شد.

