به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ممتاز با اشاره به حضور میلیونی زائران از اقصی نقاط میهن اسلامی در حرم مطهر رضوی اظهار داشت: به منظور رفاه زائران و برقراری نظم بیشتر در تاسوعا و عاشورای حسینی 10هزار نفر از خادمان حرم مطهر در تمام ساعات این ایام برای ارایه خدمات به عزاداران امام حسین(ع) در نظر گرفته شده‌اند.

وی اظهار داشت: در آخرین روز ماه ذی‌الحجه پرچم سیاه به نشانه عزای سالار شهیدان بر فراز گنبد منور رضوی در مراسمی ویژه و با حضور سرکشیک‌های حرم مطهر رضوی به اهتزاز در خواهد آمد.

ممتاز افزود: برگزاری مراسم «صلات» که نوعی اعلان اقامه عزای امام حسین(ع) در روز اول محرم الحرام است، با حضور پیر غلامان اباعبدالله و ذاکرین اهل بیت(ع) خدمتگزار در حرم مطهر رضوی، در محوطه پشت پنجره فولاد صحن انقلاب اسلامی آغاز و سپس در بالای گلدسته‌های ایوان طلا و ایوان عباسی صحن انقلاب اسلامی و گلدسته‌های شمالی و جنوبی صحن جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

وی به مراسم اهداء پرچم متبرک به هیئات محترم مذهبی منتخب استان‌های کشور همزمان با اول محرم و با حضورقائم مقام تولیت آستان قدس رضوی اشاره و تصریح کرد: تعداد 370 هیات از 27 استان و 122 شهر کشور که تاکنون پرچم متبرک دریافت ننموده اند در این برنامه شرکت خواهند داشت.

وی عنوان کرد: مراسم آغاز عزاداری هیئات مذهبی مشهد مقدس در روز شنبه، بیست و نهم ذی الحجه پس از نماز مغرب وعشا در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده عزاداری‌های امسال با نظم و انسجام بیشتری صورت می‌گیرد و همچنین برگزاری نماز ظهر عاشورای حسینی نیز از برنامه‌های مهم آستان قدس رضوی در این ایام است.

ممتاز اظهار داشت: ورود هیأت‌های مذهبی از ورودی‌های شیخ طبرسی، شیخ طوسی و خروج آنها از بست شیخ حرعاملی صورت می‌گیرد.

ممتاز در پایان از هیات‌های مذهبی خواست در عزاداری‌های خود موازین شرعی را رعایت کرده و از حرکت‌های احساسی مخالف اصول اسلامی پرهیز نمایند.