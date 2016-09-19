۱۰۰۰پرونده تخلف به تعزیرات سمنان ارجاع داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی ظهر دوشنبه در جلسه شورای تنظیم بازار سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با اشاره به برخورد ادارات تابعه تعزیرات حکومتی در اقصی نقاط استان با متخلفان حوزه های مختلف خدمات و تولید، بیان داشت: از یک هزار پرونده وارد شده به تعزیرات حکومتی شهرستان سمنان، ۹۷۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری همچنین ۴۳۳بازرسی از واحدهای صنفی سمنان صورت گرفته است، افزود: ۱۵۴ تخلف در شهرستان از ابتدای سال تا کنون ثبت شده که از میان ۸۸۸ پرونده تشکیل شده برای تخلفات در این مدت، احکام ۸۷۸ پرونده صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان درباره متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها را در بخش های مختلف، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده های بخش کالا و خدمات ۱۷ روز، بهداشت، دارو درمان ۱۰ روز و قاچاق کالا و ارز ۶۸ روز برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴، شاهد کاهش ۲۹ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها هستیم.

فاضلی عدم درج قیمت را پرتکرارترین تخلف رسیدگی شده در شهرستان سمنان عنوان کرد و بیان داشت: ۲۶ درصد از مجموع تخلفات مربوط به این بخش است که امیدواریم کسبه با رعایت این قانون ما را در رسیدگی به امور جاری مربوط به اصناف یاری رسانند.

وی از اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای مهرماه همزمان با سراسر کشور در سمنان خبر داد و افزود: این طرح با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و علوم پزشکی و گمرک با اولویت بخش تولیدات لوازم خانگی و لوازم التحریر انجام خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان همچنین گفت: اجرای طرح مبارزه با عرضه، نگهداری و فروش لوازم خانگی قاچاق در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در مبارزه با قاچاق کالاها اجرا می شود.