مرکز رشد پژوهشگاه فضای مجازی بستری برای تبدیل استعدادها

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره با رویکردی متفاوت از آموزش‌های صرفاً تئوری، بر «تجربه واقعی» و «ورود به بازار کار» تمرکز دارد.

عبور از تئوری به اجرا؛ تمرکز بر پروژه‌های واقعی

مرکز رشد پژوهشگاه فضای مجازی با هدف پر کردن شکاف میان دانش دانشگاهی و نیازهای عملیاتی ساختار نیروی انسانی مرکز ملی فضای مجازی، فرصتی را فراهم کرده است که در آن شرکت‌کنندگان همزمان با فرایند یادگیری تخصص‌های عمومی و اختصاصی جهت کار در یک نهاد سیاست‌گذار، در پروژه‌های واقعی پژوهشگاه، مشارکت عملیاتی دارند تا فرصت پیدا کنند مهارت های آموزش داده شده را در یک پروژه عملیاتی تجربه کنند.از ویژگی‌های بارز این دوره، برخورداری از منتورینگ متخصصان و حضور در فضای اجرایی واقعی است که تجربه کار تیمی و حرفه‌ای را برای شرکت‌کنندگان رقم می‌زند.

این فراخوان در حوزه‌های استراتژیک و آینده‌ساز شامل «امنیت سایبری و هوش مصنوعی»، «رسانه و تولید محتوای حرفه‌ای»، «پژوهش و سیاست‌پژوهی فضای مجازی»، «مدیریت شبکه‌های اجتماعی و وایرالینگ»، «مدیریت سایت و سئو» و همچنین «برگزاری رویدادهای علمی» برگزار می‌شود.

مسیرهای تخصصی متناسب با سطح توانمندی

مرکز رشد برای ایجاد عدالت آموزشی و رقابت سالم، سه سطح مجزا را برای پذیرش در نظر گرفته است:

۱. سطح استعداد ویژه: مختص دانش‌آموزان (پایه‌های دهم تا دوازدهم) با هدف کشف استعداد و آشنایی اولیه با فضای حرفه‌ای.

۲. سطح همیار جوان: ویژه دانشجویان و طلاب با تمرکز بر ۱۲۰ ساعت آموزش تخصصی و حضور در پروژه‌ها.

۳. سطح همیار تخصصی: ویژه سال‌آخری‌ها و فارغ‌التحصیلان با ۱۸۰ ساعت فعالیت عمیق در پروژه‌های واقعی که می‌تواند منجر به همکاری‌های قراردادی، پروژه‌ای و حتی معرفی برای سرباز امریه شود.

گواهینامه معتبر و چشم‌انداز شغلی

یکی از نقاط قوت این دوره، اعطای گواهینامه رسمی و معتبر پایان دوره به شرکت‌کنندگان است که اعتبار رزومه آن‌ها را در بازار کار به‌شدت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مرکز رشد متعهد شده است که پس از پایان دوره، افراد برتر و مستعد را به مراکز مرتبط و سازمان‌های پیشرو در حوزه‌های مربوطه معرفی کند تا مسیر ورود آن‌ها به دنیای اشتغال، هموارتر شود.

نگاهی به مسیر موفقیت در دوره‌های پیشین

دوره سوم مرکز رشد، میراث موفقیت‌های دوره‌های گذشته است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در دو دوره نخست، بیش از ۲۲۳ متقاضی برای این فرصت ارزشمند درخواست داده بودند که از میان آن‌ها، ۶۰ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و در نهایت ۲۳ نفر از مستعدترین افراد در دوره‌های اول و دوم پذیرفته شدند. همچنین، در دوره‌های گذشته، ۱۲ نفر از حائزین شرایط، گواهینامه‌های معتبر خود را دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده دقت بالا در انتخاب و ارزیابی کیفی است.

فرآیند ورود به مرکز رشد

متقاضیان علاقه‌مند می‌توانند از طریق ثبت‌نام اولیه و تکمیل فرم‌های مربوطه، وارد فرآیند ارزیابی شوند. این مسیر شامل بررسی تخصص و انگیزه، گفت‌وگوی کوتاه برای ارزیابی اولیه و در نهایت ورود به فضای منتورینگ و پروژه‌های عملی است. با توجه به تمرکز بر کیفیت آموزش، در هر دوره تنها ۸ نفر پذیرش می‌شوند تا امکان نظارت دقیق و رشد نزدیک‌تر برای هر فرد فراهم باشد.