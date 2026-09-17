به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هرمزگان با اشاره به جایگاه مهم این نهاد در حمایت از اقشار کم‌برخوردار اظهار کرد: کمیته امداد از یادگارهای ارزشمند امام راحل(ره) و از نهادهایی است که به صورت مستقیم با مسائل معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم در ارتباط است و عملکرد آن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امید و سرمایه اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: کمک به محرومان نباید صرفاً در پرداخت مستمری و حمایت‌های مقطعی خلاصه شود، بلکه باید تلاش شود خانواده‌ها به نقطه‌ای برسند که بتوانند با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، مسیر زندگی و معیشت‌شان را با عزت و استقلال ادامه دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی تصریح کرد: شناسایی دقیق استعدادهای افراد تحت پوشش، آموزش مهارت‌های متناسب با ظرفیت هر منطقه، تأمین تسهیلات هدفمند و ایجاد بازار فروش برای تولیدات مددجویان می‌تواند مسیر خروج پایدار خانواده‌ها از چرخه نیازمندی را فراهم کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی هرمزگان در حوزه‌هایی همچون دریا، شیلات، کشاورزی، صنایع‌دستی، گردشگری و مشاغل خرد گفت: برنامه‌های توانمندسازی در استان باید متناسب با ظرفیت‌های بومی هر شهرستان طراحی شود. نسخه واحد برای همه مناطق پاسخگو نیست و باید با نگاه منطقه‌ای، ظرفیت‌های اقتصادی هر شهرستان و حتی هر روستا مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اصول در خدمت‌رسانی، صیانت از عزت و کرامت انسان‌هاست. ممکن است یک خانواده در مقطعی از زندگی با مشکلات اقتصادی مواجه شود، اما شیوه حمایت باید به گونه‌ای باشد که شخصیت، آبرو و عزت آن خانواده کاملاً محفوظ بماند.

امام جمعه بندرعباس، مسکن، اشتغال و حمایت از تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند را از موضوعات مهم دانست و اظهار کرد: اگر بتوانیم زمینه تحصیل مناسب، مهارت‌آموزی و ورود نسل جوان خانواده‌های تحت حمایت به بازار کار را فراهم کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات آینده این خانواده‌ها نیز برطرف خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین، صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: هرمزگان از ظرفیت‌های اقتصادی بزرگی برخوردار است و لازم است بخشی از این ظرفیت در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد اشتغال و حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند قرار گیرد.

وی در پایان ضمن تقدیر از خدمات کارکنان و مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: خدمت به محرومان و نیازمندان از ارزشمندترین عرصه‌های خدمت در نظام اسلامی است و هر اقدامی که بتواند گرهی از زندگی مردم باز کند، دارای ارزش معنوی و اجتماعی فراوانی خواهد بود.