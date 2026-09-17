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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

عملیات اجرایی بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی آغاز شد

عملیات اجرایی بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- عملیات اجرایی بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی بعد از یک سال از کلنگ‌زنی آن، صبح پنجشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد هاشمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد گفت: بیمارستان مادر و کودک بجنورد به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه درمانی در حال ساخت خراسان شمالی در فاز نخست با اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی وارد مرحله اجرایی شد و در زمینی به مساحت ۴.۳ هکتار و با زیربنای حدود ۲۱ هزار مترمربع احداث می‌شود.

وی در ادامه افزود: در فاز نخست این پروژه، قرارداد اجرای اسکلت بتنی بیمارستان با مبلغ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و مدت اجرای ۲۴ ماه با یک شرکت پیمانکاری بومی منعقد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: این بیمارستان در چهار طبقه احداث خواهد شد و در فاز نخست ظرفیت ۲۰۰ تختخوابی برای آن پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که با توجه به نیازهای آینده و توسعه خدمات درمانی، امکان افزایش آن تا ۳۲۰ تخت نیز در نظر گرفته شده است.

هاشمی با اشاره به اهمیت احداث این بیمارستان گفت: توسعه و تجمیع خدمات تخصصی مرتبط با سلامت مادران و کودکان می‌تواند دسترسی مردم استان به خدمات درمانی مورد نیاز این گروه‌ها را بهبود بخشد.

وی بیان کرد: افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جمعیتی، از دیگر ضرورت‌های اجرای این پروژه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پایان افزود: این پروژه با توجه به ابعاد، ظرفیت پیش‌بینی‌شده و نقش آن در توسعه زیرساخت‌های درمانی، در شمار مهم‌ترین طرح‌های عمرانی حوزه سلامت خراسان شمالی قرار دارد.

کد مطلب 6949946

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