عملیات اجرایی بیمارستان مادر و کودک خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد هاشمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد گفت: بیمارستان مادر و کودک بجنورد به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه درمانی در حال ساخت خراسان شمالی در فاز نخست با اجرای عملیات احداث اسکلت بتنی وارد مرحله اجرایی شد و در زمینی به مساحت ۴.۳ هکتار و با زیربنای حدود ۲۱ هزار مترمربع احداث می‌شود.

وی در ادامه افزود: در فاز نخست این پروژه، قرارداد اجرای اسکلت بتنی بیمارستان با مبلغ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و مدت اجرای ۲۴ ماه با یک شرکت پیمانکاری بومی منعقد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: این بیمارستان در چهار طبقه احداث خواهد شد و در فاز نخست ظرفیت ۲۰۰ تختخوابی برای آن پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که با توجه به نیازهای آینده و توسعه خدمات درمانی، امکان افزایش آن تا ۳۲۰ تخت نیز در نظر گرفته شده است.

هاشمی با اشاره به اهمیت احداث این بیمارستان گفت: توسعه و تجمیع خدمات تخصصی مرتبط با سلامت مادران و کودکان می‌تواند دسترسی مردم استان به خدمات درمانی مورد نیاز این گروه‌ها را بهبود بخشد.

وی بیان کرد: افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با نیازهای جمعیتی، از دیگر ضرورت‌های اجرای این پروژه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پایان افزود: این پروژه با توجه به ابعاد، ظرفیت پیش‌بینی‌شده و نقش آن در توسعه زیرساخت‌های درمانی، در شمار مهم‌ترین طرح‌های عمرانی حوزه سلامت خراسان شمالی قرار دارد.