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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

۵ نفر در پی تیراندازی‌ های اخیر نقده دستگیر شدند

۵ نفر در پی تیراندازی‌ های اخیر نقده دستگیر شدند

ارومیه - فرمانده انتظامی نقده از دستگیری پنج نفر مرتبط با چند فقره تیراندازی در این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ یونس ارجمند از دستگیری پنج نفر مرتبط با چند فقره تیراندازی در این شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این عملیات یک قبضه کلت کمری نیز کشف و پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

وی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره تیراندازی طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان نقده و ایجاد نارضایتی و نگرانی در میان شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ ارجمند افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی، مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی، محل اختفای افراد مرتبط با این حوادث را شناسایی و پنج نفر از افراد را دستگیر و ضمن کشف یک قبضه کلت کمری پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان نقده با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افرادی با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند و با همکاری دستگاه قضایی، برخورد قانونی با اینگونه جرائم با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6950006

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