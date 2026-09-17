شهردار کرج: سد معبر و صنوف مزاحم ساماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی بر ضرورت افزایش حضور و نظارت میدانی مدیران مناطق ده‌گانه در سطح شهر تأکید کرد و گفت: شناسایی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی، مقابله با سد معبر و رسیدگی فوری به مشکلاتی که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود، باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مدیران مناطق باید با دقت بیشتری نقاط ایجادکننده گره‌های ترافیکی را شناسایی و با همکاری اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های ذی‌ربط برای ساماندهی آنها اقدام کنند.

وی افزود: فعالیت یک واحد تجاری نباید عبور و مرور در شریان‌های اصلی شهر را تحت تأثیر قرار دهد و صیانت از حقوق عامه باید فراتر از هر مسئله دیگری مورد توجه قرار گیرد.

شهردار کرج با بیان اینکه همه مشکلات ترافیکی نیازمند اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی نیست، گفت: گاهی برای روان‌سازی ترافیک نیازی به صرف اعتبارات سنگین برای احداث پل، زیرگذر یا محورهای جدید نیست و حذف گلوگاه‌های ترافیکی نیز می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند.

کیانی ادامه داد: ساماندهی گلوگاه‌های ترافیکی امروز در صدر مطالبات مردمی و رسانه‌ای قرار دارد و رویکرد مدیریت شهری در این زمینه، رفع همدلانه مسائل است.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری همواره حامی رونق فعالیت واحدهای صنفی است، اما این تعامل باید دوطرفه باشد و فعالیت صنوف نباید آرامش، امنیت روانی و حقوق شهروندان را خدشه‌دار کند.

بررسی جابه‌جایی صنوف مزاحم در محورهای اصلی

شهردار کرج با اشاره به فعالیت برخی واحدهای صنفی در محورهای اصلی و مرکزی شهر بیان کرد: استقرار واحدهایی که موجب اختلال در تردد خودروها یا وقفه در عبور و مرور شهروندان می‌شوند، باید با جدیت بررسی شود.

وی افزود: در صورت ضرورت، درخواست جابه‌جایی و تعیین تکلیف این واحدها باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه فعالیت برخی صنوف در نقاطی که از ابتدا بار ترافیکی سنگینی دارند، می‌تواند موجب تشدید ترافیک، نارضایتی و اتلاف وقت شهروندان شود.

سد معبر و دستفروشی‌های آسیب‌زا ساماندهی شود

کیانی همچنین مقابله با سد معبر و دستفروشی‌های آسیب‌زا را از دیگر اولویت‌های مدیران شهری دانست و گفت: اشغال پیاده‌روها و معابر عمومی به شکلی که مانع استفاده شهروندان از حقوق عمومی آنها شود، علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد، به سیما و منظر شهری نیز آسیب می‌زند.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد متعادل با دستفروشان اظهار کرد: در شرایط اقتصادی موجود، اگر فردی در نقطه‌ای که خللی در تردد خودروها و مسیر حرکت عابران ایجاد نمی‌کند، با بساطی کوچک برای تأمین معاش خانواده فعالیت داشته باشد، این موضوع در اولویت برخورد مدیریت شهری نیست.

شهردار کرج در پایان افزود: فعالیت‌هایی که موجب اشغال گسترده معابر، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، بروز مسائل غیربهداشتی یا برهم خوردن نظم شهری می‌شوند، باید ساماندهی شوند.