برگزاری همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» در خواف

خواف- همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» با حضور جمعی از علما، مسئولان و فعالان فرهنگی در شهرستان خواف برگزار شد.