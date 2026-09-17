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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

برگزاری همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» در خواف

برگزاری همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» در خواف

خواف- همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» با حضور جمعی از علما، مسئولان و فعالان فرهنگی در شهرستان خواف برگزار شد.

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کد مطلب 6950137

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