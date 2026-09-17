https://mehrnews.com/x3d5Hy ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹ کد مطلب 6950137 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹ برگزاری همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» در خواف خواف- همایش «تألیف قلوب علمای تشیع و تسنن» با حضور جمعی از علما، مسئولان و فعالان فرهنگی در شهرستان خواف برگزار شد. دریافت 26 MB کد مطلب 6950137 کپی شد مطالب مرتبط «یک عمر نوکری»؛ تجلیل از پیرغلامان هیئات سنتی مشهد وحدت اسلامی در کلام مدیر حوزه علمیه اهل سنت خواف تمدن نوین نبوی؛ چشمانداز امت بیدار و متحد اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در حرم رضوی برگزار شد برچسبها رهبران اهل تسنن وحدت شیعه و سنی شهرستان خواف
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