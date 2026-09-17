تاکید افشین خانی بر پیوند بانکداری اسلامی با تامین مالی زنجیره تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابطعمومی بانک صادرات ایران، روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه سال جاری، مراسم اختتامیه دومین دوره همایش بانکداری اسلامی بانک صادرات ایران با حضور آیتالله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس و حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، به میزبانی افشین خانی مدیرعامل، یاسر مرادی عضو هئیتمدیره و جمعی از معاونان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران در برج سپهر تهران برگزار شد.
در این همایش مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه طی یک دهه اخیر، بخش قابل توجهی از فرآیندهای نظام بانکی با حوزه تامین مالی زنجیره تولید (SCF) عجین شده است، گفت: «امروزه بانکها در حال طراحی سامانههای مبتنی بر SCF هستند و زیرساختهای فناوری خود را در این بخش تقویت کردهاند به نحوی که اکنون هدایت اعتباری در حوزه تامین مالی زنجیره تولید، بسیار پررنگتر از گذشته مورد تاکید قرار میگیرد.»
افشین خانی در همین زمینه، خواستار «پیوند بانکداری اسلامی با تامین مالی زنجیره تولید» شد و افزود: «با تحقق این مهم میتوانیم به شکل حداکثری به اهداف خود در حوزه تامین مالی بر پایه ضوابط شرعی برسیم و شاهد تحقق ماهیت واقعی عقود و قراردادها و همزمان تامین مالی شفاف مبتنی بر عقدی که اتفاق میافتد، باشیم.»
وی تشریح روزافزون ارزشهای بانکداری اسلامی را موضوعی محوری و مهم توصیف کرد و گفت: «ما در نظام مالی و بر مبنای ارزشهای اقتصادی و اجتماعی بر شفافیت، عدالت و توزیع منصفانه منابع تاکید داریم. همزمان باید با نگاه به واقعیتها تصمیمگیری کنیم و ضروری است که در این مسیر اصول بانکداری اسلامی بیش از گذشته برای نظام بانکی تبیین شود.»
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان سخنان خود بر نگاه واقعبینانه به موضوعات و عبور از فضای شعاری تاکید و ابراز امیدواری کرد، پیوند بانکداری اسلامی و تامین مالی زنجیره تولید به عنوان یکی از بازوهای اصلی در تحقق حداکثری بانکداری اسلامی و تبیین کارآمدی آن مورد توجه جدی قرار بگیرد.
در این مراسم آیتالله مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از رعایت حداکثری اصول بانکداری اسلامی در بانک صادرات ایران، به آسیبشناسی شرایط حاکم بر نظام بانکی پرداخت و خواستار رفع نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه برمبنای ارزشهای اسلامی شد.
همچنین حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی نیز به بررسی مهمترین اقدامات انجامشده در این شورای تخصصی پرداخت و ضمن مرور رئوس چشمانداز آتی، بر لزوم مشارکت فعالانه شبکه بانکی برای تحقق حداکثری اهداف تاکید کرد.
در این همایش محمد توحیدی، مسئول نظارت و تطبیق شرعی در بانک صادرات ایران نیز اهم اقدامات انجامشده در این بانک در حوزه بانکداری اسلامی را تشریح کرد.
بانک صادرات ایران در مسیر بهبود و ارتقای فضای اقتصادی، توجه ویژهای به بانکداری اسلامی دارد و در شهریورماه سال جاری نیز به انتخاب ۳۸ اُمین همایش بانکداری اسلامی، به عنوان موسسه اعتباری پیشرو در زمینه استقرار نظارت و تطبیق شرعی معرفی شد.
در پایان همایش بانک صادرات ایران از نفرات برگزیده در حوزههای پژوهش و آزمون بانکداری اسلامی تقدیر شایستهای به عمل آمد.
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