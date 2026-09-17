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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

حصیری: مدارس شهرستان بوشهر برای استقبال از دانش‌آموزان آماده می‌شوند

حصیری: مدارس شهرستان بوشهر برای استقبال از دانش‌آموزان آماده می‌شوند

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش بوشهر گفت: آموزش و پرورش این شهرستان با استفاده از ظرفیت تمام حوزه‌ها و مدارس، اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حصیری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پروژه مهر شهرستان بوشهر با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه‌های این پروژه گفت: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان با استفاده از ظرفیت تمام حوزه‌ها و مدارس، اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی را دنبال می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر اظهار کرد: پروژه مهر مجموعه‌ای از اقدامات به‌هم‌پیوسته است و از ساماندهی نیروی انسانی و سازماندهی کلاس‌ها تا آماده‌سازی فضای آموزشی، تجهیزات، نظافت و زیباسازی مدارس را شامل می‌شود.

حصیری افزود: مدیران مدارس موظف هستند مسائل و نیازهای موجود را تا حصول نتیجه پیگیری کنند و تلاش ما این است که با شناسایی به‌موقع مشکلات، هیچ موضوع مهمی به روزهای آغازین سال تحصیلی منتقل نشود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان حوزه‌های مختلف گفت: برای آغاز سال تحصیلی مطلوب، همه بخش‌ها باید در کنار یکدیگر عمل کنند و ستاد پروژه مهر شهرستان نیز به‌صورت مستمر روند اقدامات را رصد و موارد باقی‌مانده را پیگیری خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان و اعضای ستاد پروژه مهر شهرستان بوشهر گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف ارائه کردند و مسائل و چالش‌های موجود در هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد موارد باقی‌مانده با اولویت‌بندی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و بر روند اجرای مصوبات و آماده‌سازی مدارس تا آغاز سال تحصیلی نظارت مستمر صورت گیرد.

پروژه مهر با هدف آماده‌سازی همه‌جانبه مدارس، ایجاد محیطی ایمن و بانشاط و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای آغاز سال تحصیلی و حضور منظم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس اجرا می‌شود.

کد مطلب 6950032

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