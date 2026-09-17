به گزارش خبرنگار مهر، اسد حصیری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پروژه مهر شهرستان بوشهر با ارائه گزارشی از روند اجرای برنامههای این پروژه گفت: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان با استفاده از ظرفیت تمام حوزهها و مدارس، اقدامات لازم برای آمادهسازی مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی را دنبال میکند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر اظهار کرد: پروژه مهر مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته است و از ساماندهی نیروی انسانی و سازماندهی کلاسها تا آمادهسازی فضای آموزشی، تجهیزات، نظافت و زیباسازی مدارس را شامل میشود.
حصیری افزود: مدیران مدارس موظف هستند مسائل و نیازهای موجود را تا حصول نتیجه پیگیری کنند و تلاش ما این است که با شناسایی بهموقع مشکلات، هیچ موضوع مهمی به روزهای آغازین سال تحصیلی منتقل نشود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان حوزههای مختلف گفت: برای آغاز سال تحصیلی مطلوب، همه بخشها باید در کنار یکدیگر عمل کنند و ستاد پروژه مهر شهرستان نیز بهصورت مستمر روند اقدامات را رصد و موارد باقیمانده را پیگیری خواهد کرد.
در ادامه این نشست، مسئولان و اعضای ستاد پروژه مهر شهرستان بوشهر گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف ارائه کردند و مسائل و چالشهای موجود در هر بخش مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقرر شد موارد باقیمانده با اولویتبندی و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و بر روند اجرای مصوبات و آمادهسازی مدارس تا آغاز سال تحصیلی نظارت مستمر صورت گیرد.
پروژه مهر با هدف آمادهسازی همهجانبه مدارس، ایجاد محیطی ایمن و بانشاط و فراهمکردن زمینه مناسب برای آغاز سال تحصیلی و حضور منظم دانشآموزان در کلاسهای درس اجرا میشود.
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