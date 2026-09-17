آژیر خطر در شمال «اسرائیل» از ترس حمله پهپادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های لبنانی به نقل از کانال‌های خبری عبری اعلام کردند که آژیر خطر در شهرک های مرگلیوت و المناره در منطقه الجلیل اعلی در شمال فلسطین اشغالی از بیم حمله و نفوذ پهپادی به صدا درآمده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، ولی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به سمت یک هدف در حریم هوایی الجلیل اعلی موشک رهگیر شلیک کرده و جزئیات حادثه در حال بررسی است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که به صدا درآمدن آژیر خطر در الجلیل اعلی به علت تشخیص اشتباه بوده است.

رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن تمام موازین و قوانین بین المللی و با وجود پایبندی مقاومت لبنان به آتش بس و حضور دولت این کشور در مذاکرات مستقیم با تل آویو، به صورت روزانه توافق را نقض می کند و مناطق جنوبی و احیانا شرقی لبنان را هدف حمله قرار می دهد.