به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه که به منظور پیگیری و بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور از روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه وارد زنجان شده است، از باند دوم در حال احداث محور کبودرآهنگ - قیدار - سلطانیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

روند ساخت این پروژه از سال ۱۳۸۹ آغاز شده است؛ در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به زنجان اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومانی برای تکمیل این پروژه تخصیص یافت و پیش‌بینی می‌شود این پروژه در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.

تعریض و بهسازی این محور به طول ۲۲ کیلومتر است که پنج کیلومتر از قطعه ۲ آن بهره‌برداری شده و پنج کیلومتر در حال اجرای لایه‌های روسازی و مابقی در مرحله اجرای ابنیه فنی و عملیات خاکی است.