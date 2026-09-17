۵۰ کیلو تریاک در عملیات پلیس شهرستان ری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مافی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی انجام اقدامات پلیسی و تحقیقات میدانی، مشخص شد فردی به‌صورت گسترده اقدام به توزیع مواد مخدر در محدوده خاورشهر می‌کند که موضوع در دستور کار مأموران عملیات کلانتری ۱۷۷ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های میدانی، مخفیگاه این فرد را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

مافی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی در پایان با تأکید بر مبارزه با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت این افراد، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.