به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دیدار با امنای محله تجریش که در مسجد همت منطقه یک برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی دو قدرت «دین» و «مردم» را آشکار کرد و هنر امام خمینی(ره) نیز ایجاد پیوستگی میان این دو قدرت بود.

وی افزود: بر مبنای این اعتقاد، ملت ایران دو رسالت خطیر بر عهده دارد؛ نخست حرکت در مسیر مقدمه‌سازی ظهور و تحقق اهداف دین و دوم ایجاد یک الگوی کارآمد، اثربخش و رشددهنده مادی و معنوی به نام ایران اسلامی.

شهردار تهران ادامه داد: برای ساخت این الگو، نیازمند یک نقطه آغاز هستیم و ما تهران، شمیران و ری را نقطه شروع این حرکت قرار داده‌ایم. ویژگی تهران این است که اگر الگویی در این شهر ساخته شود، به سرعت قابلیت تکثیر در سراسر کشور را خواهد داشت.

زاکانی گفت: اگر بتوانیم در تهران الگوی کارآمدی ایجاد کنیم، این شهر می‌تواند نمادی از کارآمدی نظام اسلامی در نگاه کسانی باشد که در متن این زیست مشارکت ندارند و از بیرون به این صحنه نگاه می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه مردم در مدیریت شهری اظهار کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید در متن جامعه مسئولیت را بر عهده بگیرند. نگاه ما این است که با خدمت‌رسانی، رضایت و امید را در جامعه افزایش دهیم.

اجرای چهار تحول در مدیریت شهری

شهردار تهران با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر گفت: حدود پنج سال و ۱۵ روز است که در مجموعه شهرداری تهران هستیم و در این مدت تلاش کردیم با یک نگاه و افق تمدنی در جغرافیای مسئولیت خود عمل کنیم.

وی افزود: در این مسیر، چهار تحول را در دستور کار قرار دادیم که نخستین آن «تحول کالبدی» بود تا شهر تهران در ابعاد مختلف از شرایط گذشته عبور کند و موانع و مشکلات آن کاهش یابد.

زاکانی با اشاره به قراردادهای منعقدشده در دوره اخیر مدیریت شهری تصریح کرد: به لطف خدا حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار قرارداد در تهران در حال اجراست؛ این اقدامات به معنای کوتاه‌کردن فاصله زمانی و سرعت‌بخشیدن به ارائه خدمات به مردم است.

وی دومین تحول را مربوط به «سبک زندگی و روح شهر» دانست و گفت: بناست در این بخش بر سبک زندگی اثر بگذاریم و این مسیر را بر مشارکت مردم استوار کنیم. نقش مردم در این زمینه ممتاز است.

شهردار تهران خطاب به معتمدان شمیرانات اظهار کرد: معتمدان عزیز در شمیرانات می‌توانند در اوج توانمندی خود، محل ابتکار و اتصال ظرفیت‌های موجود در شهر و مدیریت شهری باشند. برای ما رأی و نظر معتمدان و مردم در طرح‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌کنیم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

زاکانی با اشاره به مشارکت شهروندان در طرح «من شهردارم» گفت: چهار سال پیش این طرح را آغاز کردیم و در سال اول حدود ۳۴۶ هزار نفر در آن مشارکت کردند، اما در سال‌های بعد این رقم به حدود ۲ میلیون و ۸ هزار نفر رسید. این نشان می‌دهد جامعه توانایی آن را دارد که با مشارکت خود آثار جدی در مدیریت شهر ایجاد کند.

وی با اشاره به دیگر محورهای مورد توجه مدیریت شهری گفت: توجه ما این است که با مسئولیت‌پذیری و قواعدی که در مدیریت شهری دنبال می‌کنیم، اجازه ندهیم بار مردم بر زمین بماند.

شهردار تهران افزود: در حوزه معیشت مردم، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بناست کار بزرگی دنبال شود تا مردم در برخی اقلام، حداقل برای شش ماه، احساس ثبات در قیمت‌ها داشته باشند و بتوان بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کرد.

زاکانی سلامت را نیز یکی از موضوعات جدی و اساسی دانست و گفت: با هماهنگی دولت محترم، قرار شده موضوع سلامت در ۶ نقطه تهران دنبال شود؛ هم در حوزه بهداشت و هم درمان، تا پس از یک تجربه موفق، بتوانیم این الگو را در کل تهران توسعه دهیم.

وی با اشاره به وضعیت مسکن در تهران اظهار کرد: تهران حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی کم دارد و ۵۱ درصد خانوارها در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. هزینه اجاره برای بسیاری از خانوارها بخش قابل‌توجهی از حقوق ماهانه آنها را به خود اختصاص می‌دهد و این وضعیت نیازمند اصلاح و تغییر در بنیان‌های موجود است.

مدیریت مصرف انرژی در تهران

شهردار تهران همچنین از تفاهم با دولت برای مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: در حوزه انرژی با دولت محترم تفاهم شده است که مدیریت مصرف انرژی در تهران با محوریت شهرداری دنبال شود و موضوعاتی مانند برق، گاز و بنزین در این طرح مورد توجه قرار گیرد.

زاکانی درباره وضعیت مالی شهرداری تهران نیز گفت: زمانی که کار را آغاز کردیم، شهرداری با انباشت بدهی مواجه بود و شرایط به گونه‌ای بود که امکان تنفس وجود نداشت؛ اما با اقداماتی که انجام شد، شرایط بودجه‌ای شهرداری به شکل قابل‌توجهی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: امروز تمام تلاش ما معطوف به اجرای پروژه‌های بزرگ و گشایش‌دهنده برای شهر تهران از یک سو و پیوستگی با متن جامعه از سوی دیگر است تا بتوانیم با مردم هم‌آفرینی کنیم و کارها را با مشارکت آنها پیش ببریم.

ظرفیت کشور فوق‌العاده است

شهردار تهران با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در کشور گفت: ظرفیت کشور فوق‌العاده و بی‌نظیر است و باید از مسیرهای سنتی گذشته عبور کنیم و مسیرهای جدیدی را جایگزین کنیم.

وی افزود: تلاش من این است که با یک افق درخشان پیش رو، یک الگوی جغرافیایی در شهر تهران داشته باشیم که حاوی پیام‌های مختلف باشد.

زاکانی با اشاره به شرایط کشور در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: امروز کشور ما در یک موقعیت ممتاز قرار دارد و اگر کسی قدر ظرفیت‌های کشور را نداند، دچار بی‌دقتی شده است.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر هیئت دولت و گزارش‌هایی که درباره سفرهای خارجی و نشست‌های بین‌المللی ارائه شد، به موضوع توجه کشورهای بزرگ جهان به مقاومت ملت ایران و پیروزی‌های حاصل‌شده اشاره شد. کشورهایی که تا چندی قبل اساساً زمینه همکاری با ایران را فراهم نمی‌کردند، امروز به دنبال توسعه ارتباط و همکاری با ایران هستند.

شهردار تهران تأکید کرد: اینکه ایران به‌عنوان یک شریک مطمئن برای آینده جهان مورد توجه قرار گیرد، نکته مهمی است. ایران یک نقطه ثقل در یکی از مهم‌ترین مناطق جغرافیایی جهان است.

زاکانی در پایان گفت: مهم این است که دست به دست هم بدهیم، در مسیر وحدت و یکپارچگی حرکت کنیم، وظایف اساسی خود را انجام دهیم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، فعال و اثرگذار باشیم.