میعادفر: اورژانس بخشی از زیرساخت راهبردی امنیت سلامت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر، با اشاره به پنجاهویکمین سالگرد تأسیس اورژانس ایران، اظهار داشت: امروز گرد هم آمدهایم تا از نهادی سخن بگوییم که بیش از نیم قرن در حساسترین لحظات زندگی مردم، نماد امید، سرعت، تخصص و ایثار بوده و هر روز و هر شب بیوقفه و بیادعا برای نجات جان انسانها تلاش میکند.
وی افزود: امروز تنها سالروز تأسیس یک سازمان را گرامی نمیداریم، بلکه ۵۱ سال تعهد، مسئولیت پذیری، فداکاری و خدمت بیمنت به مردم را پاس میداریم.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به شکلگیری خدمات فوریتهای پزشکی در کشور اظهار کرد: ۵۱ سال پیش، زمانی که نخستین گامها برای شکلگیری خدمات فوریتهای پزشکی در کشور برداشته شد، کمتر کسی تصور میکرد این مجموعه به یکی از گستردهترین و حیاتیترین شبکههای فوریتهای پزشکی منطقه تبدیل شود؛ شبکهای که امروز در اقصی نقاط ایران، از کلانشهرها تا دورافتادهترین مناطق، پرچم خدمت را برافراشته نگه داشته است.
میعادفر با قدردانی از پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان فوریتهای پزشکی، تکنسینها، کارکنان ستادی و خانوادههای آنان گفت: خانوادههای کارکنان بارها شاهد بودهاند که عزیزانشان در شبهای سرد زمستان، روزهای گرم تابستان، حوادث طبیعی، سوانح جادهای، بحرانهای ملی و شرایط سخت امنیتی، خانه و خانواده را ترک کردهاند تا در کنار مردم باشند.
وی ادامه داد: اگر امروز اورژانس کشور به نمادی قابل اعتماد و افتخارآفرین تبدیل شده است، حاصل مجاهدت همین انسانهای بزرگ است.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به شرایط کشور در یک سال گذشته گفت: سالی که گذشت، سرشار از آزمونهای بزرگ برای کشور و نظام سلامت بود. در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین در روزهای دشوار و پرالتهاب جنگ ۴۰ روزه که کشور در شرایط ویژه عملیاتی و امنیتی قرار داشت، نیروهای اورژانس کشور بار دیگر برگ زرینی بر دفتر افتخارات خود افزودند.
میعادفر افزود: در آن روزها، زمانی که خطر در برخی مناطق کشور به واقعیتی ملموس تبدیل شده بود، نیروهای اورژانس نهتنها میدان را ترک نکردند، بلکه در صف نخست خدمت ایستادند. آنها در شرایطی مأموریت انجام میدادند که امنیت شخصی خودشان نیز در معرض تهدید بود، اما تعهد به مردم، رسالت حرفهای و سوگندی که برای حفظ جان انسانها یاد کردهاند، اجازه نداد حتی لحظهای در خدمترسانی وقفه ایجاد شود.
وی اظهار کرد: امروز با افتخار اعلام میکنیم که اورژانس کشور در آن شرایط حساس، با آمادگی کامل عملیاتی، مدیریت بحران، پاسخ سریع و هماهنگی مؤثر با سایر دستگاهها، نقش مهمی در حفظ جان هموطنان ایفا کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور این اقدامات را تجلی فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری و انساندوستی دانست و گفت: اورژانس امروز تنها یک سازمان امدادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت راهبردی امنیت سلامت کشور است.
میعادفر ادامه داد: در دنیای امروز، قدرت نظام سلامت تنها با تعداد بیمارستانها سنجیده نمیشود، بلکه با سرعت پاسخگویی در شرایط بحران، توان مدیریت حوادث بزرگ و میزان دسترسی مردم به خدمات فوریتهای پزشکی نیز ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: سال گذشته با وجود همه سختیها و دشواریها، گامهای مهمی در مسیر توسعه و ارتقای این سازمان برداشته شد که خرید و توزیع ۴۵۰ دستگاه آمبولانس، خرید ۱۶۲ دستگاه موتورلانس، خرید ۳۵ دستگاه خودروی فرماندهی عملیاتی، راهاندازی ۱۱۱ پایگاه اورژانس، ساخت فضای فیزیکی ۵۵ پایگاه، ساخت و تکمیل سه ستاد مرکزی اورژانس و آشیانه بالگرد و راهاندازی یک پایگاه هوایی در محرومترین منطقه کشور در خور و بیابانک از جمله مهمترین آنها بوده است.
توسعه اورژانس با فناوریهای نوین و تقویت سرمایه انسانی
وی افزود: میدانیم که راه توسعه پایان نیافته و نیازهای جامعه در حال تغییر است، حوادث پیچیدهتر شدهاند، بافت جمعیتی کشور به سمت سالمندی سیر میکند و فناوریهای نوین چهره خدمات سلامت را دگرگون کرده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: چشمانداز آینده اورژانس بر سه محور اساسی استوار خواهد بود؛ نخست، توسعه برای پاسخ صحیح و عادلانه در سراسر کشور؛ دوم، بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، سامانه هوشمند مدیریت مأموریت و پزشکی از راه دور و سوم، ارتقای سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان.
میعادفر تأکید کرد: معتقدیم هیچ فناوری و هیچ تجهیزاتی جایگزین دانش، مهارت، تعهد و انسانیت نیروهای اورژانس نخواهد شد.
اجرای مطالبات کارکنان اورژانس
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از این مجموعه گفت: دستاوردهای امروز حاصل همدلی و همکاری مجموعه نظام سلامت است و در اینجا لازم می دانم از حمایتهای ارزشمند دولت، وزیر بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی صمیمانه سپاسگزاری کنم.
میعادفر با اشاره به اقدامات انجامشده برای کارکنان اورژانس اظهار کرد: در مراسم سال گذشته، مطالبات و دغدغههای کارکنان اورژانس در حضور رئیسجمهور مطرح شد و خوشبختانه با نگاه ویژه، رویکرد حمایتی و پیگیری مستمر، موارد مطرحشده به مرحله اجرا رسید.
وی، اصلاح ساعت اضافهکار کارکنان، ارتقای ضریب کارانه، افزایش ضریب سختی کار پرسنل عملیاتی، اصلاح ضریب سختی کار کارکنان مراکزی و همچنین اجرای قانون بهرهوری برای کارکنان مراکزی را از جمله اقدامات مهم در این زمینه برشمرد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای معیشت، افزایش انگیزه و تکریم سرمایه انسانی کشور محقق شد. این تصمیمات نشاندهنده توجه ویژه دولت و وزارت بهداشت به جایگاه راهبردی اورژانس پیشبیمارستانی و نقش کارشناسان این حوزه در تأمین امنیت سلامت جامعه است.
میعادفر در پایان ابراز امیدواری کرد بخشی از مطالبات بهجامانده نیز با دستور وزیر بهداشت در سال آینده برطرف شود.
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