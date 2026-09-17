به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن درباره تازه‌ترین تحولات این کشور و منطقه سخنرانی کرد.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این سخنرانی گفت: خدای متعال را به خاطر پیروزی‌های بزرگی که به ملت عزیز ما در درگیری و مقابله با تجاوز ظالمانه سعودی، عطا کرده، حمد و سپاس می‌گویم. دشمن سعودی حملات خود به یمن را با حمایت و نظارت آمریکا انجام می‌دهد. ما در موضع دفاع ضروری قرار داریم و ما آغاز کننده تجاوزات عربستان نبودیم.

تجاوز عربستان به یمن با حمایت آمریکا و نظارت اسرائیل انجام می‌شود

وی در ادامه افزود: دشمن سعودی تصور می‌کند قدرت، ثبات و تحقق جاه‌طلبی‌هایش در گرو ضعیف نگه‌داشتن، به بردگی کشیدن و سرکوب ملت و سلب آزادی، برهم زدن آرامش و ایجاد تفرقه و پراکندگی در میان مردم یمن است. پیروزی‌های محقق شده، به یاری خداوند و در چارچوب مسئله عادلانه ملت ما بوده است. این پیروزی‌ها را به ملت عزیزمان تبریک می‌گویم و از خداوند می‌خواهم مجاهدان نیروهای مسلح را که با بسیج عمومی پشتیبانی می‌شوند، موفق و هدایت کند و به آنان پاداش دهد.

الحوثی خاطرنشان کرد: ملت عزیز ما در برابر تجاوزی مستمر و محاصره‌ای ظالمانه ایستادگی می‌کند و اکنون در سال دوازدهم این اوضاع قرار داریم؛ دشمن سعودی این تجاوز را با حمایت آمریکا و با حمایت و فشار رژیم صهیونیستی اجرا می‌کند. تشدید تنش اخیر با بمباران فرودگاه صنعاء از سوی دشمن سعودی آغاز شد؛ عربستان در همه مراحل، بدون هیچ توجیه مشروعی، آغازگر تجاوز بوده است.

مردم یمن طی ۱۲ سال برای دسترسی به غذا و دارو با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند

رهبر انصارالله ادامه داد: سعودی در ۱۲ سال گذشته هیچ حرمتی را نگه نداشته و با هدف قرار دادن بازارها، منازل، بیمارستان‌ها و مدارس، عملاً دست به نسل‌کشی و قتل عام هزاران زن و کودک یمنی زده است. تجاوزی که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، حمله‌ای به ملت ما بدون هیچ توجیه و حقی بود و متجاوزان به این حمله تجاوزکارانه خود ادامه دادند. طی ۱۲ سال و با یک مقایسه ساده میان نیروهای مسلح ما و تجاوز سعودی، مشخص می‌شود که چه کسی به ضوابط اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی پایبند بوده است. متجاوز سعودی در کشور ما همه‌ چیز را هدف قرار داد و به هیچ حرمت و حریمی به‌ هیچ‌ وجه پایبند نبود. دشمن متجاوز سعودی بیش از ۲ هزار مسجد را در کشور ما هدف قرار داد که از جمله آنها مساجد تاریخی در مناطقی در عمق کشور بود که در جبهه‌های نبرد قرار نداشتند.

وی تصریح کرد: رژیم سعودی می‌کوشد دیگران را نیز شریک جنایاتش کند. اسناد جنایات سعودی علیه یمن را در اختیار داریم. دشمن سعودی حتی مراکز نگهداری از نابینایان صنعا و گورستان‌ها و آثار باستانی یمن را هدف قرار داده است. جنایاتی از قبیل تجاوز به کودکان و زنان یمنی در مناطقی که عربستان سعودی آن را اشغال کرده و شکنجه و برخورد وحشیانه با اسرای یمنی انجام شده است. متجاوز سعودی مساجد را در کشور ما هدف قرار داد و هرگز حرمت و قداست آنها را رعایت نکرد.

عربستان سعودی در پی توجیه جنایت‌های خود علیه ملت یمن است

الحوثی اظهار داشت: جنایت‌های عربستان سعودی در کشور ما صرفاً موارد فردی، مواضعی محدود یا حوادثی نادر نبود، بلکه یک سیاست ثابت بود. دشمن متجاوز سعودی، جنایت را به‌عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن ملت عزیز ما و در تلاش برای به تسلیم کشاندن آن، به کار گرفت. مسئله محاصره همچنان یکی از برجسته‌ترین مشکلات در رابطه با دشمن سعودی است؛ زیرا این کشور بر بسته نگه داشتن فرودگاه‌ها و اعمال محدودیت‌های ناعادلانه و غیرقانونی بر کالاهای وارداتی اصرار دارد.

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی به واقعیت محاصره کشورمان اذعان کرده‌اند و تأکید شده است که دشمن سعودی از اقدامات و محدودیت‌های خودسرانه برای هدف قرار دادن معیشت مردم عزیز ما استفاده کرده است. ملت ما در مراحل گذشته از سیاست‌هایی رنج برد که موجب شد برای تأمین بخش عمده نیازهای زندگی خود به واردات خارجی وابسته شود؛ سپس در نتیجه محدودیت‌ها و اقدامات خودسرانه متجاوز سعودی آسیب دید. محاصره مردم ما با هدف محروم کردن آنان از منابع حاکمیتی نفت و گاز و نیز محروم کردن کارکنان نهادهای دولتی از دریافت حقوق و خدمات عمومی اعمال شد.

ادعای سعودی درباره هدف قرار دادن مکه، دروغی بزرگ و تهمتی آشکار است

وی همچنین گفت: دشمن سعودی تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را برای توجیه جنایت‌هایش علیه ملت یمن به کار می‌گیرد. یکی از زشت‌ ترین تهمت‌ها و فجیع‌ترین و قبیح‌ترین دروغ‌ها و افتراهای بزرگ دشمن سعودی علیه ملت یمن و نیروهای مسلح آن، متهم کردن آنان به هدف قرار دادن مکه مکرمه است. افترا و ادعای دروغین دشمن سعودی علیه ملت ما درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه، دروغی بزرگ، بسیار قبیح و شنیع و تهمتی بزرگ و آشکار است. دشمن سعودی این افترا را تکرار می‌کند با این هدف که در میان کسانی که عادت کرده‌اند دروغ‌های او را بپذیرند و با تکیه بر آنها موضع‌گیری و محکومیت صادر کنند، تا حدی رواج پیدا کند. دشمن سعودی پیش‌تر نیز این دروغ را مطرح کرده بود، اما این ادعا نزد هیچ انسان عاقلی در جهان اسلام رواج پیدا نکرد.

رهبر انصارالله یمن ادامه داد: هیچ مسلمانی در جهان، نمی‌تواند چنین بهتان سعودی را درباره ملتی بپذیرد که پیامبر خدا، حضرت محمد(ص) درباره آن شهادت داد و فرمود، یمنی ها مردمی با ایمان هستند. دشمن سعودی تلاش می‌کند با این بهتان بزرگ، شکست و ناکامی‌های خود را در میدان جبران کند. آمریکا اعلام کرده است، یک نیروی مشترک متشکل از ۲۰۰ نظامی از کارشناسان نظامی در اختیار دارد که عملیات‌های تجاوزکارانه در عربستان علیه یمن را مدیریت می‌کنند. دشمن سعودی با این بهتان بزرگ و افتراهای هولناک، به شرافت اسلامی، انسانی، ارزشی و اخلاقی ملت ما تجاوز می‌کند. دشمن سعودی همزمان تلاش می‌کند دیگران را نیز با خود همراه کند تا آنها را در تجاوز خود علیه این ملت و ظلمی که در حق این ملت روا می‌دارد، گرفتار و درگیر کند. تهمت بزرگ علیه ملت ما، نقض حرمت و قداست مکه مکرمه است؛ چرا که نظام سعودی تلاش می‌کند از قداست آن در راستای اهداف خود بهره‌برداری کند.

ملت یمن در برابر اهانت به قرآن، پیامبر (ص) و مکه سکوت نمی‌کند

وی تأکید کرد: ملت یمن هنگامی که اهانتی به قرآن یا مکه صورت می‌گیرد، برای تظاهرات و اعلام موضع به خیابان‌ها می‌آید به طوری که در جهان اسلام نظیری ندارد.

ملت ما از تعلق ایمانی راسخی برخوردار است؛ ملتی است که در عصر کنونی پرچم اسلام را بر دوش دارد و همان‌گونه که پدران و نیاکان ما در گذشته این پرچم را حمل می‌کردند، امروز نیز آن را حمل می‌کند. بر همه مسلمانان واجب است که نظام سعودی را به‌ خاطر این تهمت و این بهره‌برداری پست و فرومایه که در آن هیچ احترامی برای قداست مکه مکرمه قائل نیست، بازدارند. نظام سعودی از افترا و تهمت به مکه مکرمه، برای خدمت به تجاوز و محاصره ظالمانه خود علیه ملت مسلمان ما بهره‌برداری می‌کند.

ملت یمن از بزرگ‌ترین ملت‌های اسلامی در تقدیس مقدسات است و از جمله ملت‌هایی است که بیشترین اهتمام را به مقدسات دارند و بیش از دیگران برای حفاظت از آنها آمادگی دارند. ما به‌عنوان ملت یمن، جان‌ها، ارواح، زندگی، اموال و هر آنچه در اختیار داریم را فدای مکه مکرمه و فدای تمامی مقدسات اسلامی می‌کنیم.

اتهام سعودی علیه ملت یمن «دروغ قرن» است

الحوثی خاطرنشان کرد: نظام سعودی افتراگر، قارون عصر حاضر و پرچمدار این تهمت علیه ملت ماست؛ او همان «شاخ شیطان» و سرچشمه زلزله‌ها و فتنه‌هاست. نظام سعودی میزان پستی و انحطاط خود را آشکار می‌کند؛ تا آنجا که به افتراها و بهتان‌های بزرگ و نیز انتشار دروغ‌های زشت و شنیعی متوسل می‌شود که در آنها به قداست مکه مکرمه اهانت کرده است. اتهام سعودی علیه ملت ما شایسته آن است که «دروغ قرن» توصیف شود. نظام سعودی طرفی نیست که مردم برای باور کردن سخنانش شتاب کنند؛ زیرا در میان همه امت ما، بلکه در سراسر جهان، به فجور، فساد، فسق، ظلم و جنایتکاری شناخته شده است. نظام سعودی مرتکب جنایت‌هایی علیه ملت یمن شده است و برای گسترش فساد در زمین تلاش می‌کند و افراد فاجر و فاسد را برای برگزاری جشن‌های تفریحی به عربستان می‌آورد. نظام سعودی در چارچوب وفاداری خود به صهیونیسم، برای برانگیختن فتنه‌ها در جهان اسلام تلاش می‌کند.

آفات و آسیب‌های نظام سعودی بسیار است و به گونه‌ای است که آن را در برابر تمام جهان و ملت‌های امت ما رسوا می‌کند و هیچ‌کس نباید فریب آن را بخورد. از دشمن سعودی بعید نیست که دروغ‌ و افترا بزند؛ زیرا این نظام در خباثت خود سرچشمه‌ای برای طرح چنین افتراها و بهتان‌هایی است. صدور محکومیت از سوی برخی افراد، صرفاً بر اساس پذیرفتن و بازگو کردن آن بهتان بزرگ، بدون هیچ‌گونه تحقیق و راستی‌آزمایی، به معنای مشارکت در گناه و ورشکستگی اخلاقی است.

آماده‌ایم در قالب ائتلاف اسلامی با تهدید رژیم صهیونیستی مقابله کنیم

سید عبدالملک بدر الدین رهبر انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمنی آشکاری وجود دارد که با همه مقدسات اسلامی سرِ دشمنی دارد و آنها را هدف قرار می‌دهد و آن، دشمن یهودی صهیونیستی است.باورها، اظهارات و طرح‌های صهیونیستی درباره موضع این جریان نسبت به مکه مکرمه، مدینه منوره، مسجدالاقصی و تمامی مقدسات اسلامی، روشن و آشکار است. طرح رژیم صهیونیستی اساساً بر جدا کردن مکه و مدینه، تصرف همه فلسطین و بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین‌های عربی استوار است. ما آماده‌ایم به‌عنوان یک ائتلاف اسلامی برای مقابله با دشمن صهیونیستی که خطری واقعی برای تمامی مقدسات اسلامی ما، و در رأس آنها مکه مکرمه، به شمار می‌رود، وارد عمل شویم.

اگر می‌خواهید در میدان برای مقابله جدی‌تر و مؤثرتر با صهیونیسم رقابت کنیم، ما با تمام جدیت و با آمادگی برای فداکاری‌ آماده‌ایم.

چرا برای یاری و حمایت از مردم فلسطین اقدام نمی‌کنید؟

رهبر انصارالله ادامه داد: بیشتر نظام‌ها، دولت‌ها سیاست‌ها و اقداماتی را در پیش می‌گیرند که امت اسلامی را از اتخاذ هرگونه موضع جدی و صادقانه در مقابله با دشمن اسرائیلی بازمی‌دارد. میدان عمل است که میزان صداقت و اعتبار موضع‌گیری در قبال مقدسات را اثبات می‌کند. چه کسی جز محور جهاد و مقاومت، فداکاری کرده و از میان رهبران، مردم و نیروهای مسلح خود شهید داده است؟ خطاب به بیشتر نظام‌ها و دولت‌ها می‌گویم، برای مسئله فلسطین چه کرده‌اید؟ شما تریلیون‌ها دلار در اختیار گذاشتید که بخشی از آن صرف تأمین سلاح برای دشمن صهیونیستی شد. شما نفت در اختیار دشمن اسرائیلی قرار دادید و هواپیماهای آن با سوختی که شما تأمین می‌کردید، برای کشتار مردم فلسطین به پرواز درمی‌آمدند. چرا در چارچوب یک موضع اسلامی فراگیر برای یاری و حمایت از مردم فلسطین اقدام نمی‌کنید؟

بیایید با یکدیگر برای یاری مردم فلسطین که این روزها شدیدترین رنج‌ها را متحمل می‌شود، اقدام کنیم. دشمن صهیونیستی همچنان به‌طور مستمر در مسیر تلاش‌های خود برای از بین بردن مسئله فلسطین پیش می‌رود. هتک حرمت مسجدالاقصی از جانب دشمن اسرائیلی به صورت روزانه ادامه دارد و اقدامات خصمانه در قدس با هدف یهودی‌ سازی این شهر همچنان ادامه دارد. اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری با هدف کوچاندن مردم فلسطین همچنان ادامه دارد. جنایت‌های قتل و تجاوز، تخریب و هتک حرمت‌ها در کرانه باختری همچنان ادامه دارد.

نظام سعودی با رژیم اشغالگر همکاری اطلاعاتی دارد

الحوثی تصریح کرد: نظام سعودی در زمینه اطلاعات اطلاعاتی با دشمن اسرائیلی همکاری می‌کرد و در تجاوز آمریکایی‌ها به کشورمان نیز مشارکت داشت. موضع ما در قبال همه عناوینی که سعودی مطرح می‌کند، روشن است؛ او این عناوین را برای تحریک دیگران علیه ما به کار می‌گیرد. نظام سعودی عنوان «خطر برای کشتیرانی در دریا» را مطرح کرد تا دیگران را علیه کشورمان تحریک کند.نظام سعودی به آنچه دشمن اسرائیلی و آمریکایی از کارشناسان، تسلیحات و مدیریت عملیاتی آن ارائه کرده‌اند، بسنده نکرده، بلکه از آنها می‌خواهد به‌طور مستقیم و کامل در تجاوز به کشورمان مشارکت کنند. نظام سعودی از طرف‌های منطقه‌ای می‌خواهد در تجاوز به کشورمان مشارکت کنند. نظام سعودی عناوین طایفه‌ای و تکفیری را برای تحریک علیه ملت عزیزمان و ایجاد فتنه میان دیگران و مخدوش کردن چهره ما به کار می‌گیرد. مشکل نظام سعودی این است که به تجاوز علیه کشورمان ادامه می‌دهد و با صدها حمله هوایی که از پایگاه‌های هوایی خود و تحت نظارت آمریکا انجام می‌شود، این تجاوز را تشدید کرده است. متجاوز سعودی کشورمان را با موشک‌های کروز آمریکایی از داخل خاک عربستان هدف قرار می‌دهد.

عربستان در تجاوز به یمن به کارشناسان آمریکایی متکی است

وی همچنین گفت: رژیم سعودی در تجاوز خود به کشورمان به کارشناسان آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی متکی است. رژیم سعودی حتی در امور آشکار نیز تلاش می‌کند حقیقت را وارونه جلوه دهد و این‌گونه نشان دهد که مزدورانش حملات هوایی را اجرا می‌کنند. رفتار سعودی احمقانه است؛ زیرا هواپیماهایی که خریداری کرده است و از پایگاه‌ها و فرودگاه‌های آن به پرواز درمی‌آیند، با بمب‌هایی که خریداری کرده است، کشور ما را بمباران می‌کنند. نظام سعودی باید تجاوز خود به کشورمان را متوقف کند و محاصره ملت ما را پایان دهد؛ ای مردم سراسر جهان این یک مطالبه برحق است. آنچه می‌خواهیم این است که نظام سعودی تجاوز خود را متوقف کند، محاصره ملت ما را پایان دهد و از محروم کردن ملت ما از ثروت‌های ملی‌اش دست بردارد. ملت ما حق دارد از خود، سرزمین، استقلال و آزادی‌اش دفاع کند. ما مسائل دیگر را نادیده نمی‌گیریم و در مواضع اصولی خود در قبال دشمنان امت اسلامی ثابت‌ قدم هستیم و به مسائل امت خود پایبندیم. ما در رویارویی با دشمن صهیونیستی که مکه، مدینه، مسجدالاقصی و دیگر مقدسات اسلامی را تهدید می‌کند، ثابت‌ قدم هستیم. هنگامی که در چارچوب مقابله با محاصره ملت خود و دفع تجاوز حرکت می‌کنیم، این به معنای نادیده گرفتن مسئله فلسطین، مسائل امت اسلامی یا عدم شناخت دشمنمان نیست. آنچه ما در دفاع از ملت و کشورمان انجام می‌دهیم، بسیار ضروری و لازم است. نظام سعودی متجاوز، طغیانگر، ستمگر و جنایتکار است و بر تجاوز خود به ملت ما، محاصره ملت ما و ظلم بر آن اصرار دارد.

درخواست از ملت یمن برای راهپیمایی عظیم حمایت از مقدسات در روز جمعه

رهبر جنبش انصارالله یمن در بخش پایانی سخنانش گفت: هیچ ملت آزاده‌ای در جهان نمی‌تواند بپذیرد که مورد تجاوز و محاصره قرار گیرد؛ پس چگونه ممکن است ملت ما چنین چیزی را برای خود بپذیرد؟ دشمن سعودی مسئول و عهده‌دار کامل دامن زدن به فتنه‌ها در میان امت و برانگیختن درگیری‌هاست. نظام سعودی، خدمتگزار صهیونیسم است و بر امت و ملت‌ خود تحمیل می‌کند که به مسئله فلسطین توجهی نکنند. حتی اگر وضعیت ما به هر سطحی از چالش‌ها، جنگ‌ها و مشکلات برسد، هرگز مسئله فلسطین را فراموش نخواهیم کرد و از انجام وظیفه اسلامی خود در قبال آن کوتاهی نخواهیم کرد. ما در برابر تهمت و فریبکاری نظام سعودیِ از کرامت و شرافت اسلامی خود دفاع می‌کنیم. نظام سعودی سرچشمه زلزله‌ها و فتنه‌هاست، زیرا قارونِ عصر، افتراگر و دروغگوست.

ما در برابر این تهمت بزرگ که به قداست مکه مکرمه اهانت می‌کند که جان‌هایمان فدای آن باد، سکوت نخواهیم کرد. ملت عزیز ما فردا، جمعه، در راهپیمایی میلیونی و با شکوهی شرکت خواهد کرد تا موضع خود را در قبال این تهمت بزرگ دشمن سعودی و کسانی که آن را از او گرفته و تکرار کرده‌اند، تأکید کند. از ملت عزیزمان دعوت می‌کنم که ان‌شاءالله فردا، جمعه، در صنعاء پایتخت یمن و دیگر استان‌ها، در دفاع از شرافت اسلامی خود، در راهپیمایی میلیونی شرکت کنند. از ملت خود می‌خواهم در راهپیمایی میلیونی شرکت کند تا بر پایبندی و پایداری در دفاع از مسئله عادلانه خود و مقابله با تجاوز ظالمانه و محاصره ناعادلانه تأکید کنند و پایبندی خود را به مسائل امت اسلامی، به‌ ویژه دفاع از مقدسات اسلامی و در رأس آنها مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی، نشان دهند. ننگ و عار بر افترا زنندگان و دروغگویانی که این بهتان بزرگ را می‌پذیرند و تکرار می‌کنند.