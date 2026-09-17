پایداری ۲۰۰ روزه مردم در صحنه تجلی عینی پیوند امت و ولایت است

حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سپری شدن ۲۰۰ شب از حماسه برانگیختگی امت اظهار کرد: امام و قائد شهید امت پیش از شهادتشان برانگیختگی، بعثت و نقش‌آفرینی عمیق این امت آگاه را پیش‌بینی کرده بودند و امروز شاهد به بار نشستن این نگاه الهی هستیم.

وی با تبیین فلسفه بعثت و امت‌سازی در اندیشه دینی افزود: از صدر اسلام تاکنون پیامبر اعظم (ص)، ائمه معصومین (ع) و حتی انبیای پیشین همواره به دنبال شکل‌گیری «امت توحیدی» بودند چراکه تکامل حقیقی جامعه بشری تنها در سایه تشکیل امتی خدامحور محقق می‌شود و این آرزوی دیرین پیامبران و اولیای الهی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان تصریح کرد: بزرگ‌ترین شاخصه یک امت مبعوث ایستادگی در کنار امام جامعه و تحکیم پیوند ناگسستنی میان امت و ولایت است، پیوندی که اجازه نمی‌دهد هیچ رخداد یا تهدیدی جامعه را از مسیر حق منحرف سازد.

وی به مسیر پرافتخار چهار دهه گذشته اشاره کرد و گفت: ملت مومن ما در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره پشتیبان، پیرو و آماده فداکاری در مسیر اهداف اسلام و انقلاب بوده‌اند و در مقاطع حساس وفاداری خود را اثبات کرده‌اند اما شهادت قائد عظیم‌الشان زمینه بروز و ظهور تمام‌عیار این هوشیاری و بلوغ سیاسیاعتقادی را بیش از هر زمان دیگری در کشور نمایان ساخت.

حجت‌الاسلام گرجی با تاکید بر بلوغ و ابتکار عمل مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز افزود: پس از شهادت قائد معظم مردم با احساس وظیفه تاریخی و به شکلی خودجوش و آگاهانه به میدان آمدند و همان‌گونه که رهبری رشید و خلف صالح قائد شهید تاکید فرمودند در شرایط حساس و در مقطعی که امور خاص از طریق شورای رهبری مدیریت می‌شد، این خود مردم با بصیرت بودند که هدایت صحنه و پیشتازی در میادین را رقم زدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در بیان تمایز این دوره از خیزش‌های مردمی نسبت به مقاطع تاریخی گذشته خاطرنشان کرد: اگرچه خیزش‌های بزرگ مردم در بهمن ۵۷، تیرماه ۷۸، فتنه سال ۸۸ و سایر ایام‌الله نقطه عطفی در تاریخ انقلاب به شمار می‌روند اما تفاوت بارز حماسه اخیر در تداوم و استمرار ۲۰۰ روزه و حضور متوالی و بی‌وقفه است، حضوری که با عزمی پولادین هر روز منسجم‌تر از گذشته تکرار شد و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان مایوس کرد.

وی ادامه داد: این حضور نماد تجدید میثاق عملی با آرمان‌های امام راحل، امام شهید و بیعت با رهبری معظم انقلاب است و مردم ثابت کرده‌اند که در دفاع از ارزش‌ها و مبانی انقلاب اگر هزاران روز هم نیاز باشد با اراده‌ای استوار پای کار ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام گرجی در پایان با تجلیل از زمان‌شناسی امت بیان کرد: امیدواریم این حماسه تا ظهور سراسر نور منجی عالم بشریت استمرار داشته باشد و مراتب تشکر، تواضع، اخلاص و خضوع خود را در برابر امت برانگیخته، بصیر و مبعوث شده اعلام و افتخار می‌کنیم که ما هم خادم این امت مبعوث شده هستیم.