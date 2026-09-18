به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که همزمان با روز جمعه، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک در نقاط مختلف استان سمنان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

طبق اعلام سازمان هواشناسی، از امروز به‌تدریج توده ابر کم‌فشار و باران‌زا از نیمه شمالی وارد استان سمنان خواهد شد و این سامانه طی روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات استان، بارش‌های رگباری پراکنده‌ای را رقم خواهد زد.

وزش باد و گردوخاک در مرکز استان

برای امروز در نقاط مختلف استان سمنان، وزش باد و گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی شده است. در مرکز استان نیز وزش باد و گردوخاک رخ خواهد داد و بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان به ترتیب ۳۶ و ۲۴ درجه بالای صفر پیش‌بینی شده است.

در شاهرود نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، احتمال بارش‌های رگباری در نیمه شمالی و کوهستان‌های مشرف به این شهرستان وجود دارد.

شرایط جوی متفاوت در غرب استان

در دامغان وزش باد شدید پیش‌بینی شده و در سرخه نیز وزش باد و گردوخاک رخ خواهد داد. شرایط جوی در غرب استان متفاوت است و در گرمسار و آرادان، وزش باد شدید می‌تواند موجب شکل‌گیری گردوخاک و کاهش دید افقی شود.

به‌تدریج ابرها از نیمه شمالی وارد مناطق غربی استان خواهند شد، هرچند برای گرمسار و آرادان بارشی پیش‌بینی نشده است.

بارش‌های رگباری در ارتفاعات شمالی

در مهدیشهر نیز ورود ابرها، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در میامی، وزش باد موجب ورود ابرها خواهد شد و در برخی نقاط مرتفع نیز احتمال بارش‌های رگباری وجود دارد.

در نیمه جنوبی استان سمنان نیز وزش باد نسبتاً شدید موجب شکل‌گیری گردوخاک و کاهش دید افقی خواهد شد.

بر این اساس، برای امروز جمعه در نقاط مختلف استان سمنان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گردوخاک و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش‌های رگباری نیز در برخی ارتفاعات وجود دارد.