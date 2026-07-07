هشدار نارنجی در استان سمنان؛ از گرما و گردوخاک تا رگبار و رعدوبرق

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و نوحی شرقی شاهد رگبار پراکنده باران و همچنین رعد و برق خواهیم بود.

امروز هواشناسی برای همه هشت شهرستان استان سمنان وزش باد شدید و همچنین گرد و خاک را نیز پیش بینی کرده است برای مرکز استان سمنان وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای سه شنبه ۳۹ و ۲۹ درجه بالای صفر است که در قیاس با هفته گذشته دو درجه خنک‌تر است.

برای شاهرود افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است به خصوص در ارتفاعات این شهرستان شاهرود بارش باران خواهیم بود. وضعیت مشابهی در دامغان هم مشاهده خواهد شد

در دیار صد دروازه هم وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است برای غرب صنعتی مانند گرمسار، ایوانکی و آرادان، وزش باد شدید، گرد و خاک و همچنین کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

برای مهدیشهر هم افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق به خصوص در اوقات عصرگاهی پیش بینی اداره کل هواشناسی استان سمنان خواهد بود.

برای بیارجمند آسمان صاف تا قسمتی ابر، همراه با گرد و خاک و وزش باد شدید پیش بینی شده است. در شهمیرزاد هم افزایش ابرو وزش باد شدید به عنوان پیش بینی هواشناسی اعلام شده است.

برای سرخه افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است و برای رضوان میامی رعد و برق و رگبار باران به خصوص در ساعات عصر رقم خواهد خورد. از فردا کم کم سامانه کم فشار و ابرها از استان سمنان خارج شده و کم کم شاهد وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود به مرور از روز چهارشنبه جو اقصی نقاط استان سمنان آرام خواهد شد.

امروز بیشینه و کمینه دمای هوای در شاهرود و دامغان به ترتیب ۳۴، ۲۴ درجه بالای صفر و ۳۸، ۲۵ درجه بالای صفر اعلام شده است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار ۴۱و ۲۸ درجه بالای صفر و مهدیشهر ۳۶ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده است بیشینه دمای هوای آرادان هم ۴۲ و ۲۹ درجه بالای صفر خواهد بود.