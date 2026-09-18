میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه پذیرای اهداکنندگان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه پذیرش اهداکنندگان خون در کرمانشاه اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری امروز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان برای کمک به بیماران نیازمند به خون است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر به مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از خیرخواهان و شهروندان برای مشارکت در این امر انسان‌دوستانه گفت: اهدای خون اقدامی مؤثر در کمک به بیماران است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند برای نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

میرزاده تصریح کرد: مرکز اهدای خون میدان فرمانداری در ساعات اعلام‌شده آماده پذیرش مراجعه‌کنندگان است و از شهروندان درخواست می‌شود برای مشارکت در این برنامه به این مرکز مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است و اهداکنندگان باید هنگام مراجعه، مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در اهدای خون گفت: حضور مردم در مراکز اهدای خون می‌تواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران و استمرار روند خدمت‌رسانی به آنان کمک کند.