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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه پذیرای اهداکنندگان است

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه پذیرای اهداکنندگان است

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از آماده‌بودن مرکز اهدای خون میدان فرمانداری کرمانشاه برای پذیرش اهداکنندگان در روز جمعه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه پذیرش اهداکنندگان خون در کرمانشاه اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری امروز جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش شهروندان و اهداکنندگان برای کمک به بیماران نیازمند به خون است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند برای اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر به مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از خیرخواهان و شهروندان برای مشارکت در این امر انسان‌دوستانه گفت: اهدای خون اقدامی مؤثر در کمک به بیماران است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند برای نجات جان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

میرزاده تصریح کرد: مرکز اهدای خون میدان فرمانداری در ساعات اعلام‌شده آماده پذیرش مراجعه‌کنندگان است و از شهروندان درخواست می‌شود برای مشارکت در این برنامه به این مرکز مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای اهدای خون الزامی است و اهداکنندگان باید هنگام مراجعه، مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در اهدای خون گفت: حضور مردم در مراکز اهدای خون می‌تواند به تأمین خون مورد نیاز بیماران و استمرار روند خدمت‌رسانی به آنان کمک کند.

کد مطلب 6950379

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