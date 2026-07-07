مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز بیماران، در شهرستان قصرشیرین مستقر خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، افزود: این اقدام فرصتی برای شهروندان نیک‌اندیش است تا با اهدای خون، در نجات جان بیماران و تأمین ذخایر خونی استان سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در مجتمع اداری انتقال خون واقع در قصر جدید، جنب فرمانداری، آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

میرزاده خاطرنشان کرد: تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی نیازمند مشارکت داوطلبانه مردم است و اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و هدیه‌ای ارزشمند برای بیماران نیازمند به شمار می‌رود.

وی در پایان از شهروندان قصرشیرین دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کرده و در تأمین خون سالم برای بیماران نقش‌آفرینی کنند.