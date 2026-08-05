به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دیناموماخاچ قلعه روسیه که تا سال ۲۰۲۷ با این باشگاه قرارداد دارد در آستانه جدایی از آن قرار گرفته است.
رسانه روسی «Rusfootball» نوشت: جواد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچقلعه در پنجره نقلوانتقالات تابستانی از این باشگاه جدا خواهد شد.
روند انتقال این بازیکن در حال نهایی شدن است و مقصد بعدی او یک باشگاه خارجی (منظور خارج از لیگ روسیه) خواهد بود. گفته میشود مبلغ این انتقال میتواند حدود ۲ میلیون یورو باشد.
حسیننژاد در فصل گذشته برای دینامو ماخاچقلعه در تمامی رقابتها ۳۸ بازی انجام داد و توانست ۴ گل به ثمر برساند و ۳ پاس گل نیز ثبت کند.
ارزش فعلی این بازیکن ۲۲ ساله ایرانی در سایت ترانسفرمارکت حدود ۱.۵ میلیون یورو اعلام شده و قرارداد او با باشگاه روسی تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
لازم به ذکر است که دینامو روز گذشته (سه شنبه ۱۳ مرداد) در چارچوب رقابت ای جام حذفی روسیه رو در روی کریلیا ساوتوف قرار گرفت و با نتیحه ۲ بر یک شکست خورد. حسین نژاد به طور کامل در این بازی برای تیمش بازی کرد.
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