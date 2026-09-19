فشار یوفا و کونکاکاف بر اینفانتینو؛ذخایر فیفا به کمک فوتبال جهان بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب (کونکاکاف) در نامه‌ای مشترک به جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، خواستار استفاده از بخشی از ذخایر مالی این نهاد برای حمایت بیشتر از ۲۱۱ فدراسیون عضو شدند.

روزنامه سان انگلیس نوشت: الکساندر چفرین رئیس یوفا و ویکتور مونتاگلیانی رئیس کونکاکاف، در این نامه با اشاره به وضعیت مالی فیفا اعلام کردند که این نهاد در حال حاضر حدود ۴.۵ میلیارد پوند ذخایر مالی در اختیار دارد و می‌تواند بدون واگذاری بخشی از حقوق مسابقات خود به سرمایه‌گذاران خارجی، منابع بیشتری را در اختیار فدراسیون‌های عضو قرار دهد.

این درخواست در ادامه اختلافات اخیر میان شماری از مدیران فوتبال اروپا و اینفانتینو مطرح شده است. یوفا و کونکاکاف پیش‌تر نسبت به طرح «FIFA Forward Enterprises» و ایده واگذاری بخشی از منافع مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خارجی ابراز نگرانی کرده بودند.

چفرین و مونتاگلیانی در نامه خود تأکید کرده‌اند که با توجه به میزان ذخایر مالی فیفا، این نهاد ظرفیت آن را دارد که منابع بیشتری را از ترازنامه خود برای توسعه فوتبال در اختیار فدراسیون‌های عضو قرار دهد؛ بدون آنکه نیازی به فروش منافع مربوط به مسابقات یا دریافت تعهدی از فدراسیون‌ها باشد.

در این نامه آمده است که فیفا می‌تواند از بخشی از ذخایر انباشته خود که بیش از نیازهای مالی پیش‌بینی‌شده این نهاد است، به شکلی مسئولانه برای توسعه فوتبال استفاده کند.

روسای یوفا و کونکاکاف همچنین خواستار انجام یک بررسی مستقل درباره وضعیت مالی فیفا شده‌اند و تأکید کرده‌اند که این بررسی باید با دسترسی کامل به ارقام و مفروضات مالی زیربنایی انجام شود.

این دو مقام فوتبال در ادامه با اشاره به طرح FIFA Forward Enterprises، این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا واگذاری بخشی از منافع مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خارجی اساساً برای تأمین منابع بیشتر مورد نیاز فدراسیون‌های عضو ضروری بوده است یا خیر.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یوفا و کونکاکاف، در صورت استفاده از حدود ۱.۵ میلیارد پوند از ذخایر فیفا، امکان اختصاص منابع قابل توجهی به ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد وجود خواهد داشت. این دو کنفدراسیون معتقدند منابع مالی فیفا متعلق به فوتبال است و باید در خدمت توسعه این رشته و فدراسیون‌های عضو قرار گیرد.

چفرین و مونتاگلیانی همچنین تأکید کرده‌اند که اصل احتیاط مالی نباید مانع بررسی دقیق امکان آزادسازی بخشی از ذخایر فیفا شود؛ به‌ویژه در صورتی که مشخص شود بخشی از این ذخایر فراتر از نیازهای مالی پیش‌بینی‌شده این نهاد است.

اختلاف میان مدیران فوتبال اروپا و اینفانتینو در ماه‌های اخیر بر سر نحوه مدیریت منابع مالی فیفا و طرح‌های تجاری این نهاد شدت گرفته است و نامه اخیر یوفا و کونکاکاف می‌تواند بر این اختلافات بیفزاید.