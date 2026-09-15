به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح سهشنبه در بهرهبرداری از پست برق ۶۶ کیلوولت گویم شیراز، با اشاره به توانمندیهای صنعت آب و برق کشور گفت: صنعت برق ایران از پایدارترین و قدرتمندترین صنایع منطقه است و در سالهای پس از انقلاب مسیر پیشرفت و خوداتکایی را طی کرده است.
وزیر نیرو با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی تأسیسات صنعت آب و برق در جریان جنگ اخیر، گفت: بخش قابل توجهی از مراکز فنی مورد اصابت قرار گرفت اما همه این مراکز یا احیا شدهاند یا فرآیند بازسازی آنها آغاز شده است.
وی افزود: در منطقه جنوب نیز آسیبهای شدیدی به زیرساختها وارد شد اما به دست جوانان و نیروهای متخصص کشور، این تأسیسات دوباره بازسازی و وارد مدار شدند.
علیآبادی با بیان اینکه صنعت آب و برق خود را برای شرایط سخت آماده کرده است، ادامه داد: خیلی زود به مدار بازگشتیم و خودمان را برای هر شرایطی آماده کردیم و در این مسیر لحظهای کوتاهی نخواهیم کرد.
حمله به زیرساختهای آب و برق، تعرض به مردم است
وزیر نیرو با محکوم کردن حمله به زیرساختهای حیاتی کشور، تأکید کرد: آب و برق متعلق به مردم است و هدف قرار دادن این تأسیسات در دنیا جنایت جنگی محسوب میشود، چرا که حمله به این زیرساختها در واقع تعرض مستقیم به زندگی مردم است.
وی ادامه داد: ملت ایران نشان داد که با وجود همه فشارها و سختیها، توان ایستادگی دارد و صنعت آب و برق نیز در این شرایط در کنار مردم باقی ماند.
شهدای صنعت برق تا آخرین لحظه پای کار بودند
علیآبادی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای صنعت آب و برق، گفت: در جریان جنگ اخیر تعدادی از همکاران صنعت برق به شهادت رسیدند و نیروهای عملیاتی در هر نقطهای که شبکه آسیب میدید، بلافاصله در محل حاضر میشدند تا اختلال ایجادشده را برطرف کنند.
وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: شهدا برای مردم خود تا آخرین لحظه ایستادند تا چراغ خانهها خاموش نشود و یاد و نام آنان برای جامعه و صنعت آب و برق ماندگار خواهد بود.
وزیر نیرو با بیان اینکه تمدن و سابقه تاریخی ایران پشتوانه ایستادگی ملت است، گفت: ایران کشوری با هزاران سال تمدن است و همین پشتوانه تاریخی، مردم را در برابر سختیها مقاوم کرده است.
۹ هزار میلیارد تومان طرح در فارس
علیآبادی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای وزارت نیرو در فارس گفت: حدود ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در طرحهای حوزه آب و برق استان انجام شده یا در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: طرحهایی که در فارس افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود، از پروژههای مهم استان هستند و وزارت نیرو در مسیر توسعه زیرساختهای فارس در کنار مردم خواهد بود.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت انرژی خورشیدی فارس بیان کرد: استان فارس امسال به حدود یک هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی خواهد رسید و این ظرفیت با اجرای طرحهای جدید، افزایش پیدا میکند.
فارس میتواند پشتیبان برق منطقه باشد
علیآبادی با اشاره به ظرفیتهای فارس در حوزه تولید انرژی اظهار کرد: فارس در موقعیتی قرار گرفته که میتواند از استانهای دیگر نیز پشتیبانی کند و به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی را یکی از مسیرهای اصلی افزایش ظرفیت تولید برق دانست و افزود: توسعه این ظرفیت باید با مشارکت و حضور مردم ادامه پیدا کند.
صنعت برق با سرمایه مردم توسعه مییابد
وزیر نیرو همچنین بر ضرورت مردمیسازی صنعت برق تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو به دنبال آن است که مردم را بیش از گذشته وارد عرصه تولید و سرمایهگذاری در صنعت برق کند.
وی افزود: قرار نیست تنها سرمایههای بزرگ وارد این صنعت شوند، بلکه سرمایههای خرد مردم نیز میتواند در اجرای طرحهای برق و انرژی به کار گرفته شود.
علیآبادی با اشاره به راهاندازی صندوق نور ادامه داد: این صندوق نمونهای از رویکرد وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیتهای مردمی است تا مردم بتوانند با سرمایههای خود در پروژهها مشارکت کرده و سهامدار و شریک طرحهای صنعت برق باشند.
پست گویم؛ بخشی از تقویت شبکه برق فارس
وزیر نیرو همچنین پست ۶۶ کیلوولت گویم شیراز را از طرحهای مؤثر در تقویت شبکه برق استان دانست و گفت: توسعه چنین زیرساختهایی نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد منطقه دارد.
علیآبادی همچنین با اشاره به فضای حاکم بر این منطقه و یادآوری شهدای حوادث اخیر، از ایستادگی مردم و نیروهای صنعت آب و برق قدردانی کرد و گفت: مردم ایران با مقاومت خود بار دیگر اقتدار و تمدن ایرانی را به نمایش گذاشتند.
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