به گزارش خبرگزاری مهر، حبیباله رضادوست، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با تشریح جزئیات «طرح نوغانیار» اظهار کرد: هدف اصلی ما از اجرای این طرح، تغییر مدیریت متمرکز به مدیریت مردممحور است. ما معتقدیم توسعه واقعی نوغانداری تنها زمانی محقق میشود که جوامع محلی خود سکاندار این مسیر باشند.
وی در تبیین سازوکار این طرح افزود: در طرح نوغانیار، ما به دنبال انتصاب مدیران از بالا نیستیم؛ بلکه در هر روستا، نوغانداران خودشان فردی امین و مطلع را به عنوان نوغانیار منتخب انتخاب میکنند. این فرد به عنوان بازوی اجرایی مرکز در بطن روستا عمل خواهد کرد.»
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، ماموریت کلیدی این نوغانیاران را در ۴ محور اصلی برشمرد و گفت: نوغانیاران منتخب، مسئولیت مستقیم نیازسنجی دقیق برای تأمین نهال توت و تخم نوغان در هر روستا را بر عهده دارند. همچنین پیگیری دریافت تسهیلات بانکی، ارائه آموزشهای فنی به نوغانداران و پیگیری مستمر نهادهها از مبادی ذیربط تا رسیدن به دست تولیدکننده، از دیگر مأموریتهای حیاتی آنها است.
رضادوست در پایان با اشاره به پایلوت این طرح در استان گیلان تصریح کرد: با اجرای طرح نوغانیار، فاصله میان مرکز توسعه و تولیدکننده خرد به حداقل رسیده است. این اقدام نه تنها منجر به افزایش بهرهوری، بلکه با ایجاد یک شبکه حمایتی بومی، اعتماد به نفس و انگیزه نوغانداران برای گسترش فعالیتهای خود را دوچندان میکند.
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