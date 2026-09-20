خبرگزاری مهر، گروه استان ها – محراب علوی: در فرهنگ و اقلیم خوزستان، نخل میراثی است که ریشه‌های آن با تاریخ، معیشت و هویت مردمان این دیار درهم‌تنیده است. نخلستان‌های خوزستان که از دیرباز نماد استقامت در برابر گرمای طاقت‌فرسای تابستان‌های این استان بوده‌اند، امروز به یکی از ستون‌های اصلی امنیت غذایی کشور و ظرفیت‌های بزرگ ارزآوری بدل شده‌اند. این پهنه‌های سرسبز منبع معیشت هزاران خانوار روستایی و عشایری هستند و بستری برای توسعه صنعتی و صنایع تبدیلی نیز محسوب می‌شوند که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند موتور محرکه اقتصاد کشاورزی منطقه باشند.

با این حال، گذر زمان، تنش‌های اقلیمی، خشک‌سالی‌های پی‌درپی و فرسودگی نخلستان‌های قدیمی، ضرورت تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به سمت مدیریت علمی و مدرن را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. چالش‌هایی که نخل‌داران خوزستانی در سال‌های اخیر با آن دست‌وپنج نرم کرده‌اند، سازمان جهاد کشاورزی استان را بر آن داشته تا با تدوین برنامه‌های جامع، ضمن حفظ جایگاه استان در تولید ملی، بسترهای لازم برای جهش در بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصول را فراهم آورد.

در این میان، اجرای پروژه‌های احیا و توسعه نخیلات یک اقدام استراتژیک برای حفظ حیات نخلستان‌هاست. جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، در گفتگویی به تشریح این برنامه‌ها، چالش‌های پیش‌ِ رو و چشم‌انداز توسعه تولید خرما در استان پرداخته و از تلاش‌ها برای ارتقای جایگاه خوزستان در بازار جهانی خرما گفته است.

*خوزستان همواره یکی از قطب‌های اصلی خرما در کشور بوده است. با توجه به آمارهای موجود در حال حاضر جایگاه استان در تولید این محصول استراتژیک چگونه است و چه عواملی باعث تمایز عملکردی خوزستان نسبت به سایر نقاط شده است؟

خوزستان با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار هکتار نخلستان، نزدیک به ۱۳ درصد سطح زیر کشت نخیلات کشور را در اختیار دارد و این یک ظرفیت ملی است. بر اساس آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۳۸۰ هزار تن محصول، معادل ۲۰ درصد تولید خرمای کشور را تأمین کرده‌ایم که این دستاورد، کسب مقام دوم کشوری را برای استان به ارمغان آورده است.

اما نکته طلایی، عملکرد در واحد سطح است؛ میانگین عملکرد در خوزستان ۱۰ تن و ۶۴۰ کیلوگرم در هکتار است که در مقایسه با میانگین کشوری (۷ تن)، نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان برای رشد اقتصادی است. این ارقام نشان می‌دهد که نخلستان‌های خوزستان با مدیریت صحیح، قابلیت جهش‌های بزرگ‌تری را دارند.

*با توجه به مخاطرات اقلیمی که کشاورزی را تهدید می‌کند، وضعیت بیمه محصولات در استان به چه صورت است؟

عرصه کشاورزی به‌ویژه در بخش نخل و خرما با خطرپذیری بالایی مواجه است. ما در سال جاری موفق به کسب رتبه دوم بیمه محصول خرما در کشور شدیم. نگاه ما این است که با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان، نخل‌داری نباید بدون چتر حمایتی بیمه پیش برود؛ بنابراین تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا حداکثر سطح نخیلات استان تحت پوشش بیمه قرار گیرد تا خیال نخل‌داران از بابت خسارت های غیرمترقبه آسوده باشد.

*در خصوص عملکرد شهرستان کارون، با توجه به ظرفیت‌های آن، چه ارقامی را ثبت کرده‌اید؟

شهرستان کارون با سه هزار و ۲۵۰ هکتار نخلستان و تولید ۳۱ هزار تن خرما، جایگاه سوم تولید در استان را داراست. آنچه در کارون قابل‌توجه است، عملکرد خیره‌کننده بیش از ۱۱ تن در هکتار است که حتی از میانگین استانی نیز بالاتر است. این عدد ثابت می‌کند که با سرمایه‌گذاری متمرکز، می‌توان بهره‌وری را در سایر شهرستان‌ها نیز به همین سقف رساند.

*چه برنامه‌هایی برای احیای نخلستان‌های فرسوده که عملاً از چرخه اقتصادی خارج شده‌اند، در دستور کار دارید؟

ما طرح کلانی برای جایگزینی نخیلات فرسوده داریم. نخل‌هایی که به سن بازنشستگی اقتصادی رسیده‌اند، حذف و به جای آن‌ها ارقام تجاری و پرمحصول جایگزین می‌شوند.

این طرح در سطح یک هزار هکتار از نخیلات استان به‌صورت سالانه اجرا می‌شود و بخشی از هزینه‌های آن با حمایت‌های یارانه‌ای دولت تأمین می شود تا نخل‌داران بدون دغدغه مالی به سمت نوسازی باغات خود حرکت کنند.

*نقش تغذیه متعادل و مکانیزاسیون در این تحول چیست؟

این دو بازوی اجرایی ما هستند. در طرح تغذیه متعادل، با توزیع کودهای یارانه‌ای، نه‌تنها عملکرد را بالا می‌بریم، بلکه مقاومت درخت را در برابر تنش‌های گرمایی و کم‌آبی افزایش می‌دهیم.

در حوزه مکانیزاسیون نیز، با حمایت از خرید ادواتی نظیر بالابرها که سختی کار نخل‌داری را به شدت کاهش می‌دهد، در حال مدرن‌سازی هستیم. جذب دستگاه‌های بالابر با کمک‌های فنی و اعتباری دولت، گام عملی ما برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری بوده است.

*برنامه نهایی برای برندسازی و رقابت‌پذیری محصول خوزستان چیست؟

شناسنامه‌دار کردن نخلستان‌ها و کدگذاری محصول نهایی، آخرین حلقه این زنجیره است. با شناسه‌دار شدن نخیلات، محصول ما دارای هویت و شناسنامه می‌شود که این امر مستقیماً به رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی کمک می‌کند.

هدف ما این است که خرمای خوزستان نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای صادراتی با برند مشخص و باکیفیت شناخته شود.

*ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه

در نهایت باید تأکید کرد که پیش‌بینی‌ها برای آینده روشن است؛ تولید خرما که در سال ۱۴۰۴ از مرز ۴۰۳ هزار تن عبور کرده، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسی سازمان، در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۴۵۰ هزار تن خواهد رسید. این روند صعودی، نه تنها ناشی از توسعه سطح زیر کشت بلکه حاصل ارتقای شاخص‌های کیفی و فنی در نخلستان‌های فعلی است. این افزایش تولید، به معنای تزریق نقدینگی بیشتر به بدنه اقتصاد روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان منطقه است.

برنامه «احیا و توسعه نخیلات» خوزستان نمادی از عزم مدیریت استان برای گذار از کشاورزی معیشتی به سمت کشاورزی علمی و تجاری است. با تلفیق حمایت‌های دولتی و دانش بومی نخل‌داران، خوزستان در مسیر تبدیل‌شدن به قطب بلامنازع تولید خرمای باکیفیت در خاورمیانه قرار گرفته است.

تداوم این مسیر، نیازمند حمایت مداوم از صنایع تبدیلی و تسهیل صادرات است تا ثمره تلاش کشاورزان خوزستانی به بهترین شکل در بازارهای جهانی دیده شود.