«انسان و حیوان»؛ گفتگوی کشیشی مسیحی و روحانی مسلمان درباره اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «انسان و حیوان»، اثر مشترک یک کشیش مسیحی و روحانی مسلمان منتشر شد.
این کتاب در موضوع روابط اخلاقی در اسلام و مسیحیت و با عنوان انگلیسی Human-Animal: Ethical Relationship in Islam & Christianity حاصل گفتوگوی دکتر یحیی جهانگیری، پژوهشگر مطالعات اسلامی، و پدر دیو اسمیت، کشیش انگلیکن استرالیایی، با محوریت اخلاق زیستمحیطی و رابطه انسان و حیوان است که در کانادا منتشر و در شبکه توزیع بینالمللی عرضه شد.
این اثر ارزشمند، دستاورد مستقیم همایش بینالمللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت است، رویدادی که با مشارکت اندیشمندانی از ۲۵ کشور و با هدایت راهبردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد تا ایدههای مشترک را به دیالوگهای عمیق میانادیانی بدل سازد و در این کتاب به تقاطع دو نگاه، روحانی شیعه و کشیش استرالیایی به مفهوم اخلاق می پردازد.
جذابیت محوری این کتاب، در گفتگوی بیواسطه و ساختارشکنانه دو چهره شناختهشده بینالمللی نهفته است. پدر دیو اسمیت، کشیش انگلیکن، بوکسور حرفهای و فعال صلح استرالیایی که دههها در خط مقدم حمایت از جوانان آسیبپذیر و حقوق بشر فعالیت داشته است و دکتر یحیی جهانگیری، پژوهشگر و مبلغ بینالمللی مطالعات اسلامی که با تسلط بر استانداردهای آکادمیک جهانی، پلی مستحکم میان سنت حوزوی و مجامع علمی بینالمللی ایجاد کرده است.
این دو اندیشمند در قالبی جذاب و پرسشوپاسخمحور، با واکاوی متون مقدس شیعی و مسیحی، مفاهیمی چون مسئولیت انسان در قبال محیطزیست، اخلاق مصرف گوشت و مراقبت دلسوزانه از حیوانات را تبیین کردهاند.
انتشار این کتاب و قرارگیری در ویترین جهانی می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد و دو نگاه اسلام و مسیحیت را به عنوان ادیان الهی عرضه کند. این کتاب هماکنون در شبکه توزیع ۳۴ پلتفرم بزرگ و کتابفروشی معتبر در بیش از 12 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا، سوئیس، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هلند، تایوان و نیوزیلند عرضه شده است.
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