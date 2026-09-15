پنل نمایشگر آیفون ۱۸ پرو در گلکسی اس ۲۷ اولترا به کار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، انتظار می رود این موبایل در سه ماهه نخست ۲۰۲۷ میلادی ارائه شود.

گلکسی اس ۲۷ پرو و گلکسی اس ۲۷ اولترا نخستین موبایل های سامسونگ هستند که از ماده M۱۶ OLED استفاده می کند. همین ماده در سری آیفون ۱۸ پرو و iQOO۱۶ نیز به کار می رود و به همین دلیل معقولانه به نظر می رسد که سامسونگ آن را در مدل های برتر خود به کار گیرد.

در مقایسه با پنل های قبلی M۱۶ درخشش بیشتر و مصرف بهینه بیشتر ، دقت رنگ بهتر و عمر طولانی تری دارد. همچنین طبق گزارش ها سامسونگ فناوری Color Filter on Encapsulation (COE) را به کار خواهد گرفت. این فناوری‌ با حذف پلاریزر سنتی، روشنایی و بهره‌وری نمایشگر را افزایش می‌دهد. همچنین قابلیت Privacy Display نیز در مدل‌های Pro و Ultra ارائه خواهد شد. این قابلیت‌های اضافه می‌توانند به مدل‌های پریمیوم کمک کنند تا تمایز بیشتری نسبت به سایر مدل‌های این سری داشته باشند

دستگاه های گلکسی اس ۲۷ معمول و اس ۲۷ پلاس به طور کامل از روند ارتقا جامانده اند. براساس گزارش ها در آنها از پنل های M۱۴ استفاده می شود. هر چهار موبایل این سری از پنل های نمایشگر سامسونگ استفاده می کنند. اندازه نمایشگر نیز از ۶.۲۷ اینچ در مدل استاندارد به ۶.۸۹ اینچ در مدل اولترا افزایش می یابد واندازه نمایشگرهای پلاس و پرو نیز بین این دومقدار است.