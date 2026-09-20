فراخوان جشنواره ملی هنری «نسل امید» برای هنرمندان سیستان و بلوچستان

ادهم کردزابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» با هدف استفاده از ظرفیت هنر برای ترویج فرهنگ خانواده، افزایش آگاهی عمومی درباره موضوع جوانی جمعیت و حمایت از تولید آثار هنری خلاق و اثرگذار برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: تمامی هنرمندان، نویسندگان، شاعران، فیلم‌سازان، عکاسان، طراحان و فعالان فرهنگی و هنری سیستان و بلوچستان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند و آثار خود را در یک یا چند بخش به دبیرخانه ارسال کنند.



«نسل امید» در سه حوزه هنری برگزار می‌شود

وی گفت: تبیین ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، مقابله با سقط جنین، بررسی چالش‌های سالخوردگی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «جوانی جمعیت؛ مقاومت پایدار» و «جنگ؛ نوزادان و تجمعات مردمی» از محورهای این جشنواره است.

وی ادامه داد: آثار در سه بخش هنرهای تجسمی شامل گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکاسی؛ آفرینش‌های ادبی شامل شعر طنز، داستان کوتاه و نمایشنامه سه‌دقیقه‌ای؛ و هنرهای تصویری شامل فیلم کوتاه، موشن‌گرافیک و انیمیشن پذیرفته می‌شود.

کردزابلی با بیان اینکه شرکت در جشنواره برای تمامی هنرمندان استان آزاد است، تصریح کرد: آثار ارسالی باید با یکی از محورهای جشنواره مرتبط باشند و پیش از این در جشنواره دیگری برگزیده نشده باشند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۴ مهرماه

وی خاطرنشان کرد: آثار برگزیده مرحله استانی در هر بخش به مرحله ملی دومین جشنواره هنری «نسل امید» راه پیدا می‌کنند و به برگزیدگان هر بخش نیز تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری اختتامیه آبان‌ماه ۱۴۰۵ است.

وی افزود: هنرمندان می‌توانند آثار خود را به خانه جوانان شهرستان زاهدان، واقع در خیابان رازی، روبه‌روی رازی ۱۶، جنب مجموعه ورزشی امام علی، معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان تحویل دهند.

مسئول دریافت آثار این جشنواره خانم شهریاری با شماره تماس ۰۹۲۱۰۷۹۰۱۷۳ معرفی شده است.