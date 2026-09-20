مد ایرانی‌-اسلامی باید میان اصالت و نوآوری پیوند بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه ذوالقدری جهرمی عصر یکشنبه در آئین آغاز به کار دبیرخانه دومین جشنواره مد و لباس ایرانی‌اسلامی «بهاردخت» در دانشکده ملی مهارت دختران شیراز، هدف از برگزاری این رویداد را ترویج سبک پوشش فاخر و شناسایی ظرفیت‌های بومی در حوزه مد و لباس عنوان کرد.

وی با اشاره به کارکردهای اجتماعی پوشش گفت: لباس یکی از زبان‌های غیرکلامی ارتباط انسان با جامعه است؛ زبانی که پیش از کلمات، بخشی از هویت، سلیقه، تعلقات فرهنگی و دینی و شأن اجتماعی فرد را روایت می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس افزود: هنر ما این است که برای این زبان غیرکلامی، واژگانی زیبا، اصیل و متناسب با زندگی امروز خلق کنیم.

هر فضا اقتضای پوشش خاص خود را دارد

ذوالقدری جهرمی با بیان اینکه پوشش در محیط‌های مختلف یکسان نیست، گفت: پوشش در محیط خانه، مهمانی، فضای اداری و فضای عمومی، اقتضائات و معنای اجتماعی متفاوتی دارد و باید متناسب با هر فضا انتخاب شود.

وی ادامه داد: پوشش در فضای عمومی، بیانگر احترام فرد به خود، دیگران و فرهنگی است که در آن زندگی می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس افزود: برای زنان، پوشش علاوه بر جلوه‌ای از هویت، زیبایی و اعتمادبه‌نفس، نمادی از حریم و غرور زنانه است و برای مردان نیز در کنار آراستگی و پیراستگی، می‌تواند بیانگر شخصیت و هویت آنان باشد.

ضرورت توجه به سلیقه نسل جدید

ذوالقدری جهرمی تأکید کرد: لباس، زبانی است که باید بتواند همزمان میان زیبایی و وقار، اصالت و نوآوری و هویت فرهنگی با نیازهای نسل جدید پیوند برقرار کند.

وی تصریح کرد: مد و پوشاک ایرانی‌اسلامی زمانی جایگاه شایسته خود را پیدا می‌کند که انسان امروز بتواند در آن هم سلایق خود را ببیند و هم به ریشه‌های فرهنگی و هویتی خود افتخار کند.