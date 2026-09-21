احمدپور: کلاهبرداری ۴۳۰ میلیونی پسته در فاروج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد مرتضی احمدپور اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و اعلام کلاهبرداری از طریق یکی از اپلیکیشن‌های داخلی، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مالباخته با هدف خرید پسته، مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان به حساب فردی ناشناس در یکی از استان‌های مرکزی کشور واریز کرده بود، اما پس از عدم پاسخگویی فروشنده، متوجه کلاهبرداری شد، افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند وجه مالباخته را شناسایی و به حساب وی عودت دهند.