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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۱

احمدپور: کلاهبرداری ۴۳۰ میلیونی پسته در فاروج کشف شد

احمدپور: کلاهبرداری ۴۳۰ میلیونی پسته در فاروج کشف شد

فاروج- جانشین انتظامی شهرستان فاروج از کشف یک فقره کلاهبرداری در یکی از اپلیکیشن‌های داخلی و عودت ۴۳۰ میلیون تومان وجه به حساب مالباخته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرگرد مرتضی احمدپور اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی و اعلام کلاهبرداری از طریق یکی از اپلیکیشن‌های داخلی، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مالباخته با هدف خرید پسته، مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان به حساب فردی ناشناس در یکی از استان‌های مرکزی کشور واریز کرده بود، اما پس از عدم پاسخگویی فروشنده، متوجه کلاهبرداری شد، افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند وجه مالباخته را شناسایی و به حساب وی عودت دهند.

کد مطلب 6953361

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