پیروزی والیبال ساحلی ایران مقابل تیمور شرقی

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شد و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) که در گروه F با تیم‌های تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ۳۰ مهر) به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

ملی پوشان کشورمان با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۴ مقتدرانه نخستین حریف خود را شکست دادند تا از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه یکم مهر در دومین مسابقه مرحله مقدماتی به مصاف عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) بروند.

تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز که در دیدار نخست خود موفق به شکست مالدیو شده بود، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه ۳۱ شهریور در دومین مسابقه به مصاف بنگلادش می رود.