به گزارش خبرنگار مهر، آیین نواختن زنگ استانی جشن جوانهها در استان فارس ، صبح دوشنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش فارس و سایر مسئولین استانی و شهری در دبیرستان دخترانه الزهرا شیراز برگزار شد.
در این مراسم ، محسن کلاری مدیرکل آموزش و پرورش فارس با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز گفت: دانشآموزان پس از یک سال پر فراز و نشیب، آماده آغاز سال تحصیلی پویا و متفاوت هستند.
وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی، شروع یک دوره دانایی است، افزود: کسب دانش باید در کنار مهارتآموزی قرار گیرد تا دانشآموزان بتوانند مسیر حرکت از یادگیری به تولید را طی کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: دانشآموزان از دوره اول متوسطه میتوانند به سمت مهارتآموزی حرکت کنند و با تلاش و پشتکار برای ساختن آینده کشور گام بردارند.
کلاری با اشاره به جمعیت دانشآموزی پایه هفتم فارس گفت: امسال ۷۵ هزار دانشآموز استان وارد پایه هفتم دوره متوسطه میشوند.
تربیت رکن اصلی و مهم در کنار آموزش است
وی تأکید کرد: آموزش زمانی اهمیت واقعی پیدا میکند که در کنار آن، شاخصههای تربیتی همچون اخلاق، ادب و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز در دانشآموزان تقویت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: درس، یادگیری و آموزش زمانی میتواند اثربخش باشد که دانشآموز آنها را برای ساختن یک زندگی شرافتمندانه فرا بگیرد.
کلاری با تأکید بر ضرورت رشد همهجانبه دانشآموزان گفت: رشد دانشآموز باید تمامساحتی باشد و همانگونه که در حوزه آموزشی برای یادگیری تلاش میکند، در ابعاد ورزشی، اعتقادی، دینی و اجتماعی نیز باید مسیر رشد خود را دنبال کند.
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