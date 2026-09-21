رادان: دفاع مقدس الگوی ایستادگی و مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس نوشت: هفته دفاع مقدس، معراج ایثار و تجلیگاه قدرتِ نفوذناپذیر ملتی است که با تکیه بر ایمان، در برابر تمامی جبهه کفر و استکبار ایستاد و محاسبات دنیای سلطه را درهم ریخت.

امروز که بار دیگر در تلاطم تقابل با استکبار جهانی قرار داریم، دفاع مقدس برای ما نه یک رویداد تاریخی، که یک «دکترین عملیاتی» و الگوی ایستادگی است. اگر آن روز با سلاح‌های محدود اما اراده‌های آهنین، دشمن بعثی و حامیانش را در جبهه‌های جنگ کلاسیک شکست دادیم، امروز نیز با همان روحیه عاشورایی و با اشراف کامل بر ابعاد نوین جنگ، دژ مستحکم امنیت کشور را پاسداری می‌کنیم.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گوش‌به‌فرمان ولایت ، با نظمی خلل‌ناپذیر و روحیه‌ای شهادت‌طلبانه ، اعلام می‌کند که هرگونه تعدی و خیال باطل دشمن در هر سطحی، با پاسخی پشیمان‌کننده و قاطع مواجه خواهد شد. ما میراث‌دار آن خون‌های پاکیم و عهد بسته‌ایم تا با استقامت در راه حق، شکست دشمن و امنیت پایدار ملت را تضمین کنیم.

یاد و خاطره سرداران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل و رهبر شهیدمان، استوارتر از همیشه، در رکاب انقلاب و ولایت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ( مد ظله العالی ) می‌مانیم.