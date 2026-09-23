پلمب واحد عرضه گوشت فاسد در ملایر و بازداشت متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای واصله مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی متخلف در زمینه نگهداری و عرضه گوشت فاسد بلافاصله دستور قضایی برای ورود به موضوع و بازرسی از مکان مذکور صادر شد.
وی افزود: در همین راستا گشت مشترکی با حضور ماموران انتظامی، پلیس اطلاعات و کارشناسان ادارات دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان ملایر تشکیل و از این واحد صنفی بازرسی به عمل آمد.
دادستان ملایر تصریح کرد: در جریان این بازرسی مقادیر قابل توجهی گوشت فاسد و غیربهداشتی کشف و ضبط شد و با توجه به تهدید مستقیم سلامت عمومی این واحد صنفی بلافاصله پلمب و متصدی متخلف نیز بازداشت و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی پرونده، به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
وی با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی جامعه از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: در برخورد با جرایم و تخلفاتی که بهداشت و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره میاندازد هیچگونه مسامحه و اغماضی وجود نخواهد داشت و با هرگونه تخلف در این حوزه با قاطعیت قانونی برخورد میشود.
کاویار در پایان با اشاره به ضرورت نظارت مستمر دستگاههای متولی بر مراکز عرضه مواد غذایی، یادآور شد: حفظ سلامت عموم جامعه نیازمند مراقبت و مسئولیتپذیری همگانی است و دادگستری شهرستان ملایر در چارچوب قانون از تمامی اقدامات نظارتی و پیشگیرانه دستگاههای متولی بهطور کامل حمایت میکند.
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