افتتاح سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر هامون

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر هامون از ابتدای پاییز ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

مجموعه تئاتر هامون به همت هادی حجازی فر، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه که پیش از این با یک سالن ۱۳۰ نفره پذیرای گروه‌های نمایشی و مخاطبان تئاتر بود، از ابتدای مهر سالن شماره ۲ خود را با ظرفیت ۱۰۰ صندلی افتتاح می‌کند.

سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر هامون با اجرای نمایش «۶۸ ثانیه بعد از تو» به نویسندگی و کارگردانی امید نیاز افتتاح می‌شود و در ادامه میزبان نمایش «شوری» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری خواهد بود.

همچنین نمایش «اینجا سال مندند» به نویسندگی و کارگردانی مهدی صمیمی و نمایش «مون واک» به نویسندگی و کارگردانی سجاد داغستانی در سالن شماره ۱ روی صحنه می‌روند.

مجموعه تئاتر هامون در خیابان انقلاب، ابتدای خیابان فلسطین جنوبی واقع شده است.