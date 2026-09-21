امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار کرد: در ادامه فرآیند شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان، ۱۳ اثر ارزشمند منقول متعلق به مجموعههای مختلف استان اصفهان در شورای ملی ثبت اموال منقول کشور به ثبت رسید.
وی افزود: این آثار از نظر تنوع، شامل نمونههایی از تجهیزات و پوششهای نظامی تاریخی، نقاشیهای هنری، نسخ و اسناد خطی، قرآن کریم، آثار یادمانی و همچنین عناصر چوبی وابسته به بناهای تاریخی هستند و ثبت آنها در فهرست آثار ملی کشور، گامی در مسیر مستندسازی و حفاظت از بخشی از میراث منقول استان اصفهان به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: از میان آثار ثبتشده، پنج اثر متعلق به موزه چهلستون اصفهان است که شامل کلاهخود فولادی، شلوار رزم، زره بالاتنه، تابلوی رنگروغن اثر محمدباقر سمیرمی و تابلوی رنگروغن اثر اسماعیل جلایر میشود.
کرمزاده تصریح کرد: ثبت این مجموعه، بخشی از ظرفیت موجود در موزه چهلستون اصفهان را از منظر میراث منقول ملی مستند میکند و آثار نظامی و هنری موجود در این مجموعه نیز در چارچوب فرآیند ثبت ملی، جایگاه رسمی خود را در فهرست آثار ملی کشور به دست آوردهاند.
وی با اشاره به ثبت ۶ اثر متعلق به موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان گفت: کتاب آتشکده آذر، بیاض تاجالدین احمد وزیر، کتاب الشمسیه فیالاصول الحسابیه و التحفه الشاهیه، قرآن کریم به خط محمدابراهیم قمی، دفتر یادبود و مشعل یادبود دانشگاه اصفهان، دیگر آثاری هستند که در این مرحله به ثبت ملی رسیدهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: بخشی از این آثار در حوزه نسخ و اسناد تاریخی و بخشی نیز در شمار آثار یادمانی مرتبط با تاریخ دانشگاه اصفهان قرار میگیرند و ثبت آنها موجب میشود این آثار در چارچوب نظام ثبت ملی میراث فرهنگی منقول کشور، مستند و شناسایی شوند.
کرمزاده همچنین از ثبت دو اثر تاریخی متعلق به شهرستانهای استان اصفهان خبر داد و گفت: منبر چوبی مسجد جامع زفره و صندوق قبر چوبی شیخ محمد جوزدان نیز در فهرست آثار ملی کشور جای گرفتند.
وی تأکید کرد: ثبت ملی آثار منقول تنها به ثبت یک عنوان در فهرست آثار ملی محدود نمیشود، بلکه مستندسازی و شناسایی رسمی این آثار، بخشی از فرآیند حفاظت از میراث فرهنگی و ثبت اطلاعات مربوط به آثار ارزشمند موجود در موزهها، مجموعههای فرهنگی و تاریخی و بناهای واجد ارزش استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: تنوع ۱۳ اثر ثبتشده در این مرحله نشان میدهد که میراث فرهنگی منقول استان تنها محدود به اشیای موزهای نیست و طیف گستردهای از نسخههای خطی، اسناد، آثار هنری، تجهیزات تاریخی و عناصر چوبی وابسته به اماکن تاریخی را دربرمیگیرد.
کرمزاده با اشاره به فرآیند تهیه و پیگیری پروندههای ثبتی این آثار گفت: تکمیل پروندههای ثبتی و طرح آنها در شورای ملی ثبت اموال منقول کشور، حاصل همکاری مجموعههای تخصصی ادارهکل میراث فرهنگی استان، کارشناسان و مسئولان موزهها و مراکز نگهداری آثار و همچنین مجموعههایی است که این آثار را در اختیار دارند.
وی از ادارهکل ثبت و حریم آثار استان اصفهان، اعضای شورای ثبت اموال منقول استان، رئیس اداره امور موزهها و اموال منقول استان، رئیس و امین اموال موزه چهلستون اصفهان، رئیس و امین اموال موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان و رؤسا و هیئتهای امنای مجموعههای یادشده برای همکاری در تهیه، تکمیل و پیگیری پروندههای ثبتی قدردانی کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین از کاویانی که مسئولیت تهیه و ارائه پروندههای این آثار را بر عهده داشته است، تشکر و قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: استمرار روند شناسایی و ثبت آثار منقول، امکان مستندسازی دقیقتر بخشی از میراث فرهنگی استان اصفهان را فراهم میکند و این موضوع در کنار حفاظت و نگهداری مناسب از آثار، از الزامات صیانت از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده است.
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