دستگیری ۶ اوباش عامل درگیری و ایجاد مزاحمت در دورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از محله‌های شهرستان دورود، بلافاصله عوامل کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و در حالی که عاملان درگیری و مزاحمت با مشاهده نیروهای پلیس قصد فرار داشتند، با اجرای عملیاتی آنان را تحت تعقیب قرار داده و هر ۶ نفر را دستگیر کردند.

دستگیری ۶ اوباش سابقه‌دار

فرمانده انتظامی شهرستان دورود تصریح کرد: ۶ فرد دستگیرشده از افراد اوباش سابقه‌دار هستند که پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفتند.

برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم عمومی

سرهنگ نوریان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و آرامش عمومی، هشدار داد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام برای برهم زدن آرامش جامعه، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.