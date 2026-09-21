رفع تصرف زمین خواری ۲۰۰ میلیاردی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی ، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی گزارش اداره بنیاد مسکن و شهرسازی بندرعباس مبنی بر تصرف اراضی ملی متعلق به این اداره توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای تابعه بندرعباس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم کارشناسی به محل اعزام شدند و با تحقیقات میدانی و جمع آوری مدارک و مستندات لازم مشخص شد بخشی از اراضی ملی به مساحت ۴ هزار متر مربع از اراضی ملی توسط فردی از اهالی روستا به صورت غیر قانونی، با پی‌کنی و ساخت‌وساز غیرمجاز، تصرف شده است.

این مسئول انتظامی استان ارزش مالی زمین های رفع تصرف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت : با هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضائی ودیگر سازمان های ذیربط نسبت به رفع تصرف اراضی ملی اقدام شد .

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شده است ، خاطرنشان کرد: حفظ بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی از دست متجاوزان و سودجویان همواره در دستور کار پلیس بوده و برابر قانون با متصرفان برخورد می گردد ؛از عموم مردم فهیم استان نیز درخواست می‌شود هرگونه خبر و اطلاعات خود را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.